Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Hadži-aga dobija novu dužnost u haremu Foto: Promo

Sadržaj 13. epizode

Kada Rejhan-aga sazna da se Anastasija prisetila velike tajne, obuzima ga užas i odlučuje da je zauvek ućutka. Međutim, dok pokušava da prikrije tragove svojih zločina, postaje jasno da između njega i Derviša postoji opasna tajna koja bi mogla da uzdrma dvor. Kada se Anastasija konačno nađe pred sultanom Ahmedom, odlučuje da mu otkrije istinu i prizna sve ono o čemu je ćutala zbog straha.

Istovremeno, Iskender se nalazi u velikoj nevolji i nije u mogućnosti da pomogne Anastasiji da pobegne iz palate, zbog čega će njen plan doživeti neočekivan obrt. Ipak, ona ne odustaje od borbe za slobodu i već smišlja novi način da napusti harem.

Iskender Foto: Promo

Dok Hadži-aga preuzima važnu dužnost u haremu, borba za vlast dobija još opasniji tok. Šahin Giraj povlači novi potez protiv sultana Ahmeda i u svoju zaveru uvlači sultaniju Fahrije, stavljajući je pred odluku koja bi mogla da promeni sudbinu dinastije. Njegov cilj je da ubije Ahmeda i preuzme osmanski presto. U palati, gde su izdaja i odanost često na tankoj granici, jedna pogrešna odluka mogla bi da ima kobne posledice. Izdaja koja se sprema preti da dovede do propasti čitave dinastije.

Neočekivana molba jedne osobe iz harema da zajedno pobegnu iz palate dovodi Anastasiju pred novu dilemu. Dok se Ahmed suočava sa sve težim odlukama, u haremu raste napetost na svakom koraku. Nova zaduženja donose promene u odnosima među dvorjanima, a stare netrpeljivosti prerastaju u otvorene sukobe. Dinastija Osmanlija je pred nikad većom opasnošču.

Bonus video: