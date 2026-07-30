Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

serija Sultanija Kosem
Sultanija Handan je očajna Foto: Promo

Sadržaj 14. epizode

Nakon burnih događaja u palati, Anastasija dobija neočekivan znak pažnje od sultanije Safije, koja joj poklanja raskošnu haljinu i upućuje savet koji bi mogao da joj promeni sudbinu. Istovremeno, u haremu dolazi do novih promena - Mahrufiz napušta Anastasijinu odaju, a na njeno mesto stiže nova devojka koja je osvojila sultanovu naklonost.

Dok se na dvoru stvaraju nova savezništva, iza zatvorenih vrata kuju se planovi koji prete da ugroze čitavu dinastiju. Sultanija Fahrije povlači potez čije će posledice biti nesagledive, a princ Mustafa postaje slučajna žrtva opasne zavere. U međuvremenu, Derviš-paša se tajno sastaje sa Šahinom Girajem. Anastasija donosi odluku da napusti palatu, ali će je neočekivan razvoj događaja sprečiti u tome. 

Anastasija
Anastasija je odlučila da se preda Ahmedu Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Ahmedovo zdravstveno stanje se posle noći koju provodi sa Anastasijom iznenada pogoršava. Kada se palatom proširi vest da je sultan otrovan, sve sumnje padaju na Anastasiju, koja se suočava sa strašnom kaznom. Dok dvor potresa borba za istinu, stiže šokantno otkriće koje će promeniti tok događaja - Ahmed boluje od bolesti koja preti da ugrozi ne samo njegov život, već i budućnost Osmanskog carstva.

Dok se stanje sultana Ahmeda pogoršava, u palati vladaju strah i neizvesnost. Vest o njegovoj bolesti brzo se širi, a sultanija Handan traži krivca na sve strane. Dok jedni pokušavaju da spasu sultana, drugi koriste nastali haos kako bi ostvarili svoje planove, ne mareći za sudbinu dinastije.

Ne propustiteZanimljivostiOvde su živeli sultani i sultanije 400 godina: Hodnici i odaje palate Topkapi kriju tajne stare vekovima, nezamislivi sjaj i raskoš ostavljaju bez daha
Topkapi palata
ZanimljivostiOvaj prsten nosile su najmoćnije žene sveta: Sultan Sulejman ga poklonio Hurem, pa završio kod Kosem, a evo kako izgleda pravi dijamant (FOTO)
Sulejman Veličanstveni poklanja prsten sultaniji Hurem
Pop kulturaSrbi je zavoleli kao Bihter, a sada dolazi kao Kosem: Život slavne turske glumice obeležila velika tragedija, evo kako danas izgleda (FOTO)
Beren Sat u ulozi sultanije Kosem
ZanimljivostiMajka moćnog turskog sultana bila je pravoslavna Srpkinja: Ahmed hteo da nadmaši Sulejmana Veličanstvenog, opaka bolest mu uzela život u 29. godini
Sultan Ahmed I

Bonus video: 

03:45
HUREM JE BILA MOĆNA, ALI KOSEM JE VLADALA CARSTVOM! Otrkivamo zašto će nova hit serija zaludeti Srbiju:"Mnogo je bolja od Sulejmana" Izvor: Kurir televizija