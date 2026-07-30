u palati su zavladali strah i neizvesnost

u palati su zavladali strah i neizvesnost

Anastasija je optužena za nešto što nije uradila

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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Handan je očajna Foto: Promo

Sadržaj 14. epizode

Nakon burnih događaja u palati, Anastasija dobija neočekivan znak pažnje od sultanije Safije, koja joj poklanja raskošnu haljinu i upućuje savet koji bi mogao da joj promeni sudbinu. Istovremeno, u haremu dolazi do novih promena - Mahrufiz napušta Anastasijinu odaju, a na njeno mesto stiže nova devojka koja je osvojila sultanovu naklonost.

Dok se na dvoru stvaraju nova savezništva, iza zatvorenih vrata kuju se planovi koji prete da ugroze čitavu dinastiju. Sultanija Fahrije povlači potez čije će posledice biti nesagledive, a princ Mustafa postaje slučajna žrtva opasne zavere. U međuvremenu, Derviš-paša se tajno sastaje sa Šahinom Girajem. Anastasija donosi odluku da napusti palatu, ali će je neočekivan razvoj događaja sprečiti u tome.

Anastasija je odlučila da se preda Ahmedu Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Ahmedovo zdravstveno stanje se posle noći koju provodi sa Anastasijom iznenada pogoršava. Kada se palatom proširi vest da je sultan otrovan, sve sumnje padaju na Anastasiju, koja se suočava sa strašnom kaznom. Dok dvor potresa borba za istinu, stiže šokantno otkriće koje će promeniti tok događaja - Ahmed boluje od bolesti koja preti da ugrozi ne samo njegov život, već i budućnost Osmanskog carstva.

Dok se stanje sultana Ahmeda pogoršava, u palati vladaju strah i neizvesnost. Vest o njegovoj bolesti brzo se širi, a sultanija Handan traži krivca na sve strane. Dok jedni pokušavaju da spasu sultana, drugi koriste nastali haos kako bi ostvarili svoje planove, ne mareći za sudbinu dinastije.

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