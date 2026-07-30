Anastasija je optužena za težak zločin i trpi brutalnu kaznu: Ne propustite 14. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 14. epizode
Nakon burnih događaja u palati, Anastasija dobija neočekivan znak pažnje od sultanije Safije, koja joj poklanja raskošnu haljinu i upućuje savet koji bi mogao da joj promeni sudbinu. Istovremeno, u haremu dolazi do novih promena - Mahrufiz napušta Anastasijinu odaju, a na njeno mesto stiže nova devojka koja je osvojila sultanovu naklonost.
Dok se na dvoru stvaraju nova savezništva, iza zatvorenih vrata kuju se planovi koji prete da ugroze čitavu dinastiju. Sultanija Fahrije povlači potez čije će posledice biti nesagledive, a princ Mustafa postaje slučajna žrtva opasne zavere. U međuvremenu, Derviš-paša se tajno sastaje sa Šahinom Girajem. Anastasija donosi odluku da napusti palatu, ali će je neočekivan razvoj događaja sprečiti u tome.
Ahmedovo zdravstveno stanje se posle noći koju provodi sa Anastasijom iznenada pogoršava. Kada se palatom proširi vest da je sultan otrovan, sve sumnje padaju na Anastasiju, koja se suočava sa strašnom kaznom. Dok dvor potresa borba za istinu, stiže šokantno otkriće koje će promeniti tok događaja - Ahmed boluje od bolesti koja preti da ugrozi ne samo njegov život, već i budućnost Osmanskog carstva.
Dok se stanje sultana Ahmeda pogoršava, u palati vladaju strah i neizvesnost. Vest o njegovoj bolesti brzo se širi, a sultanija Handan traži krivca na sve strane. Dok jedni pokušavaju da spasu sultana, drugi koriste nastali haos kako bi ostvarili svoje planove, ne mareći za sudbinu dinastije.
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