Miloš Biković i Nina Janković na moru sa decom

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Miloš Biković letnje dane provodi u Crnoj Gori sa partnerkom Ivanom i njihovim sinom Vasilijem, a porodičnom odmoru pridružila se i glumica Nina Janković sa svojim najmilijima.

Zvezda filma „Južni vetar“ pokazala je deo atmosfere sa primorja. Biković je sa terase luksuznog hotela u Kumboru uživao u pogledu na more i marinu punu usidrenih jedrilica, dok se u daljini ocrtavala planina.

Mali Vasilije uživao kraj vode

Najviše pažnje privukao je mali Vasilije. Dečak je tokom sunčanog dana, odeven u simpatičnu prugastu kombinaciju i sa šarenim šeširićem na glavi, veselo koračao prema vodi držeći drugaricu za ruku.

Pogledajte u galeriji fotografije koje je objavio Miloš:

1/5 Vidi galeriju Miloš Biković i Nina Janković letovanje Foto: Instagram/bikovic

Bikovićev naslednik zabavljao se i na trgu, gde je bosonog trčkarao kroz fontanu koja izbija iz pločnika. Dečji osmesi i bezbrižna igra najbolje su dočarali opuštenu atmosferu sa zajedničkog odmora.

Nina uživala u zalasku sunca

Dok su se najmlađi igrali, Nina Janković je pred zalazak sunca predahnula na terasi. Glumica je, u crnoj majici bez rukava i sa tamnim naočarima, uživala u kafi i cigareti, dok su se iza nje nalazile drvene ležaljke.

Foto: Printscreen/Instagram/janxnina

Nina je na svom profilu podelila i snimke prelepog Jadranskog mora, ali i trenutke tokom kojih su porodice zajedno uživale u lubenici.

Biković pokazao letnje izdanje

Miloš Biković je za dane na moru odabrao ležernu odevnu kombinaciju. Nosio je zeleni prugasti šorts i belu kapu okrenutu naopako, koja je njegovom letnjem izdanju dala posebno opušten izgled.

Video: Žena Miloša Bikovića sa sinom na aerodomu