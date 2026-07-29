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Čuvena manekenka Irina Šajk (40) zabavlja se sa deceniju mlađim sportistom nakon kratke romanse sa Tomom Brejdijem. Supermodel je u vezi sa NBA košarkašem Devinom Bukerom, piše People. "Još je sve sveže, ali se jedno drugom mnogo dopadaju", navodi se.

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Devin Buker Foto: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Par je upoznao zajednički prijatelji pre nekoliko meseci i pokušavaju da provode mnogo vremena zajedno ovog leta pre nego što počne nova radna sezona. "Očekujte da vidite Irinu na nekim od njegovih utakmica. Ona je jako zaljubljena u njega", tvrdi izvor.

Irina Šajk Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

I Šajk i Buker koji će u oktobru napuniti 30 godina, iza sebe imaju veze sa poznatim ličnostima. Irina je bila verena za Bredlija Kupera (51), ta veza je trajala od 2015. do 2019. godine, i donela im je ćerku Leu (9). Glumac i reditelj je novu sreću pronašao pored manekenke Điđi Hadid (31).

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Bredli Kuper i Irnina Foto: Profimedia

Kratko je modna zvezda iz Rusije bila povezivana sa reperom i dizajnerom Kanjeom Vestom (49), bilo je to 2021. godine, pa sa Tomom Brejdijem (48) pre tri godine. Šajk i bivši kvoterbek NFL-a su raskinuli nakon manje od četiri meseca veze, potvrdio je Page Six u oktobru te godine.

Pisalo se prošle godine da su Irina Šajk i Tom Brejdi obnovili romansu, ali se sve završilo na nagađanjima.

Buker je od 2020. do 2022. prolazio kroz niz raskida i pomirenja sa manekenkomKendal Džener (30).

Bed Bani, Kendal Džener
Bed Bani, Kendal Džener Foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U januaru ove godine desio se njihov flert preko društvenih mreža, a onda je košarkaš ironično prokomennatrisao nastup repera Beda Banija, koji je takođe bio u vezi sa Kendal, sa ovogodišnjeg Superbola.

Saznalo se zatim da je Kendal Džener započela romansu sa glumcem Džejkobom Elrodijem (29). Izvor je otkrio da je manekenka ludo zaljubljena, kao i da tako snažnu emociju nije osetila godinama.

(Kurir.rs/Žena)

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Irina Šajk Izvor: Tiktok/runwaybybella