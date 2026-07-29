Mlađi je od nje 10 godina

Mlađi je od nje 10 godina

Slušaj vest

Čuvena manekenka Irina Šajk (40) zabavlja se sa deceniju mlađim sportistom nakon kratke romanse sa Tomom Brejdijem. Supermodel je u vezi sa NBA košarkašem Devinom Bukerom, piše People. "Još je sve sveže, ali se jedno drugom mnogo dopadaju", navodi se.

Devin Buker Foto: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Par je upoznao zajednički prijatelji pre nekoliko meseci i pokušavaju da provode mnogo vremena zajedno ovog leta pre nego što počne nova radna sezona. "Očekujte da vidite Irinu na nekim od njegovih utakmica. Ona je jako zaljubljena u njega", tvrdi izvor.

1/6 Vidi galeriju Irina Šajk Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

I Šajk i Buker koji će u oktobru napuniti 30 godina, iza sebe imaju veze sa poznatim ličnostima. Irina je bila verena za Bredlija Kupera (51), ta veza je trajala od 2015. do 2019. godine, i donela im je ćerku Leu (9). Glumac i reditelj je novu sreću pronašao pored manekenke Điđi Hadid (31).

Bredli Kuper i Irnina Foto: Profimedia

Kratko je modna zvezda iz Rusije bila povezivana sa reperom i dizajnerom Kanjeom Vestom (49), bilo je to 2021. godine, pa sa Tomom Brejdijem (48) pre tri godine. Šajk i bivši kvoterbek NFL-a su raskinuli nakon manje od četiri meseca veze, potvrdio je Page Six u oktobru te godine.

Pisalo se prošle godine da su Irina Šajk i Tom Brejdi obnovili romansu, ali se sve završilo na nagađanjima.

Buker je od 2020. do 2022. prolazio kroz niz raskida i pomirenja sa manekenkomKendal Džener (30).

Bed Bani, Kendal Džener Foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U januaru ove godine desio se njihov flert preko društvenih mreža, a onda je košarkaš ironično prokomennatrisao nastup repera Beda Banija, koji je takođe bio u vezi sa Kendal, sa ovogodišnjeg Superbola.

Saznalo se zatim da je Kendal Džener započela romansu sa glumcem Džejkobom Elrodijem (29). Izvor je otkrio da je manekenka ludo zaljubljena, kao i da tako snažnu emociju nije osetila godinama.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Irina Šajk: