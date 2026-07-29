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Oskarovac Džared Leto, poznat i kao frontmen grupe Thirty Seconds to Mars, suočava se sa teškim optužbama četiri žene koje tvrde da ih je seksualno napao, uznemiravao ili manipulisao njima dok su bile tinejdžerke.

Njihova svedočenja predstavljena su u dokumentarcu „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret“, koji je snimio Bi-Bi-Si. Ukupno deset žena govorilo je o susretima sa glumcem, a devet njih odlučilo je da svoja iskustva prvi put javno iznese.

Navodni događaji odigrali su se između 2002. i 2016. godine, kada je Leto bio u tridesetim i četrdesetim godinama. On danas ima 54 godine.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Teške optužbe četiri žene

Jedna od žena tvrdi da ju je Leto seksualno napao u kupatilu motela kada je imala 17 godina. Druga navodi da joj je pretio seksualnim napadom kada je, kao devetnaestogodišnjakinja, neočekivano ostala sama sa njim u hotelskoj sobi.

Treća žena ispričala je da je sa glumcem imala seksualni odnos u Kaliforniji kada joj je bilo 17 godina. Takav odnos bi se prema tamošnjim zakonima mogao smatrati zakonskim silovanjem, s obzirom na to da je granica za pristanak u toj američkoj saveznoj državi 18 godina.

Ona tvrdi da je sa Letom razgovarala o svojim godinama i zakonskoj granici, ali da je on sve to jednostavno odbacio kao nevažno.

Četvrta žena optužila ga je da ju je postepeno pridobijao i zloupotrebljavao svoju slavu kako bi je kontrolisao. Prema njenim rečima, imala je 16 godina kada ju je više puta pozivao telefonom i vodio seksualno eksplicitne razgovore. Najmanje jednom joj je, kako tvrdi, predložio da imaju seksualni odnos.

Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Kasnije joj je poslat ugovor o poverljivosti kojim je trebalo da se obaveže da neće govoriti o svom odnosu sa Letom. Bi-Bi-Si je imao uvid u taj dokument, ali žena nije želela da ga potpiše.

„Izvukao se bez posledica“

Još četiri žene ispričale su da su, dok su bile mlađe, od Leta dobijale neobične i često seksualno eksplicitne telefonske pozive.

Jedna sagovornica tvrdi da je imala samo 14 godina kada je glumac, nakon nepristojnog komentara o njenim grudima tokom potpisivanja autograma, naredio pripadniku obezbeđenja da je odvede iza bine. Njena majka se tada navodno suprotstavila Letu, ali je on, prema njenom svedočenju, ponovio isti komentar.

Jedna od žena koje su govorile u dokumentarcu kaže da je prošlo mnogo vremena od njenog susreta sa slavnim glumcem.

„To je bilo pre 25 godina... Izvukao se bez posledica“, rekla je ona.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Svedočenje iz motela

Jedna od žena, predstavljena pod imenom Izabel, danas je u četrdesetim godinama. Kako kaže, tek nedavno je prestala sebe da krivi za seksualni napad koji se navodno dogodio 2002. godine, kada je imala 17 godina.

„Veći deo života na taj događaj gledala sam ovako: bila sam glupa devojčica... i zato mi se dogodila ta loša stvar“, ispričala je.

Izabel je Leta i njegove prijatelje upoznala u prodavnici u Las Vegasu u kojoj je tada radila. Nakon što im je pokazala radnju, pristala je da se sa glumcem sastane u hotelu.

Kada je stigla na adresu koju je dobila, shvatila je da je reč o „oronu­lom i odvratnom motelu“, ali je pretpostavila da će ubrzo otići na neko drugo mesto.

Dok je sedela na krevetu i čekala da se Leto spremi, on ju je, prema njenim tvrdnjama, pozvao u kupatilo kako bi razgovarali dok se tušira.

Džared Leto Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

„Mislim da gotovo ništa nismo rekli jedno drugom. Otvorio je zavesu na tuš-kabini i počeo da me ljubi“, ispričala je.

Izabel tvrdi da ju je zatim uhvatio za ruku i njome počeo da se samozadovoljava. Iznenađena onim što se događa, povukla se i rekla mu da želi da ode.

Leto je, kako navodi, stavio peškir oko sebe, izašao da proveri ima li nekoga u blizini, a zatim joj dozvolio da napusti sobu. Tek kada ga je kasnije potražila na internetu, shvatila je da je tada već bio u tridesetim godinama.

Zaposleni primetili ponašanje

Dvojica muškaraca koji su godinama sarađivali sa grupom Thirty Seconds to Mars takođe su govorila za dokumentarac. Oni su naveli da su se članovi ekipe osećali neprijatno zbog načina na koji je Leto komunicirao sa tinejdžerkama.

Prema njihovim rečima, mlade devojke ponekad su pozivane iza bine, u njegovu garderobu ili kuću u kojoj je snimao muziku.

„Mislim da su svi smatrali da je razlika u godinama bila prevelika“, rekao je jedan od njih.

Više od 120 navoda na internetu

Džared Leto Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Priče o navodnom Letovom ponašanju kruže već decenijama. Bi-Bi-Si tvrdi da je na internetu pronašao više od 120 zasebnih navoda žena, među kojima ima i onih starih više godina.

Optužbe su ponovo privukle pažnju javnosti 2025. godine, kada je di-džejka iz Los Anđelesa Ali Tajlz na društvenim mrežama objavila da ju je glumac napao kada je imala 17 godina. Nakon njene objave javile su se i druge žene sa sličnim tvrdnjama.

Iste godine devet žena optužilo je Leta za seksualno neprimereno ponašanje u tekstu američkog magazina Air Mail. Njegovi predstavnici tada su odbacili sve navode.

Video: O slučaju Epstajn