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Met Dejmon je dospeo u žižu javnosti kao ultimativni "otac devojčica" ranije ovog meseca kada je prošetao crvenim tepihom na premijeri filma "Odiseja" u Londonu, okružen svojim prelepim ćerkama i suprugom Lučijanom.

Međutim, čini se da je titula najboljeg tate devojčica u Holivudu nešto što on shvata veoma ozbiljno i održava uz jedno veoma strogo pravilo kod kuće.

Pogledajte u galeriji njegove porodične fotografije:

1/8 Vidi galeriju Met Dejmon sa porodicom Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia, Johns PKI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Gostujući kod Kriste Smit u podkastu Skip Intro, Met je otkrio da on i njegove devojke - Aleksija (27), Izabela (20), Đaja (17) i Stela (15), "bez obzira na sve" nikada ne provode više od dve nedelje razdvojeni.

"Uspostavili smo to pravilo od dve nedelje gde, bez obzira na sve, nismo razdvojeni duže od dve nedelje", rekao je glumac poznat po ulozi Džejsona Borna.

"Kada su deca bila mala i lako mogla da putuju sa nama, to je uvek bila porodična avantura. Samo bismo otišli i napravili 'bazu' gde god da smo se nalazili, i u zavisnosti od filma ili trajanja snimanja, prilagođavali bismo se kako god je bilo potrebno".

Ali, ovo nije jedino pravilo oko kog nema pregovora kada je u pitanju Metova porodica.

"Svake večeri imamo porodičnu večeru i oko toga nema pregovora - tako je oduvek bilo", rekao je ovaj otac četvoro dece za magazin People. Met je objasnio da je, uprkos dobrim namerama, čak i tada teško ostati potpuno prisutan.

"Jedna od mojih ćerki je rekla: 'Pa, na sinoćnoj porodičnoj večeri nismo uopšte razgovarali.' I shvatili smo: 'O čoveče, u pravu si'”, otkrio je glumac, napominjući: "Sednete za večeru i malo se izgubite u toj rutini, pa zaboravite zašto ste uopšte uspostavili to pravilo. To je ta vrsta porodične svesnosti na kojoj svi zajedno radimo."

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