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Nakon više od jedne decenije od premijere, detalji sa snimanja e*otskog trilera "Piskaralo" ("The Paperboy") i dalje šokiraju javnost.

Nikol Kidman u ovom ostvarenju tumači Šarlot Bles, drsku, otvorenu i se*sualno provokativnu ženu opsednutu zatvorenicima osuđenim na smrt. Pored nje, glumačku ekipu čine i Zak Efron, Metju Mekonahi i Džon Kjuzak, ali je najveću buru i nevericu izazvala scena u kojoj njen lik pomaže mlađanom Džeku (Efron), nakon što ga u moru opeče meduza.

Kako bi mu ublažila nesnosne bolove, Šarlot pred okupljenim kupačima na plaži urinira po njemu. Ova scena je, prema rečima članova filmske ekipe, snimljena u potpunosti autentično, bez ikakvih specijalnih efekata.

Reditelj Li Danijels kasnije je otvoreno priznao da mu je tokom montaže postalo izuzetno neprijatno, i da je ozbiljno razmišljao o tome da scenu izbaci iz verzije filma pripremljene za prestižni festival u Kanu. Iako mu je tokom samog snimanja imala smisla, u montažerskoj fotelji delovala mu je previše eksplicitno i vulgarno.

Međutim, Nikol Kidman se ni najmanje nije složila sa tom idejom. Pozvala je reditelja i odlučno ga podsetila da je upravo on insistirao na toj sceni. Smatrala je da, kada je posao već urađen i glumački iznesen, ne bi trebalo povlačiti ručnu niti odustajati od prvobitne vizije.

Njena oštra intervencija urodila je plodom, scena je ostala netaknuta, a film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Kanu u maju 2012. godine, gde je izazvao pravi šok.

Kidman je kasnije objasnila da je sporni momenat bio sastavni deo scenarija od samog početka, istakavši da se uz Efrona osećala potpuno sigurno na setu, iako je ostala zatečena brzinom kojom su se snimci i polemike prostranili po internetu.

Poznata po potpunoj posvećenosti ulogama, poput one u filmu "Sati" kada je učila da piše desnom rukom iako je levoruka kako bi uverljivo odglumila Virdžiniju Vulf, Kidman ni u "Piskaralu" nije ostala u svom uobičajenom izdanju. Potpuno je promenila fizički izgled, naglasak i držanje.

Radnja filma smeštena je na Floridu krajem 1960-ih. Novinar Vard Jansen (Mekonahi) istražuje slučaj Hilarija Van Vetera (Kjuzak), osuđenika na smrt, kako bi otkrio da li je nepravedno optužen. U istrazi mu pomažu mlađi brat Džek (Efron) i Šarlot, koja želi da dokaže nevinost svog zatvorskog verenika kako bi se udala za njega. Istraga ubrzo otvara vrata korupciji, nasilju i mračnim tajnama.

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