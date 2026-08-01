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Skoro zaboravljeni brak Sindi Kraford i Ričarda Gira se mnogima ovih dana vratio u misli nakon što su njihova deca zajedno snimila seriju i pozirala na crvenom tepihu.

Manekenka Kaja Gerber, ćerka Sindi Kraford i Rendija Gerbera, više puta se okušala kao glumica, a sad je jedna od glavnih zvezda tinejdžerskog trilera The Shards. Pored nje, jednu od glavnih uloga igra Homer Gir, sin legendarnog Ričarda Gira i njegove bivše supruge Keri Lauel.

Kaja i Homer su pre par dana prisustvovali svetskoj premijeri serije u Njujorku i tom prilikom pozirali zagrljeni.

Oni su u razgovoru za E! otkrili da se nisu poznavali pre snimanja i da su se našli na piću i odmah zbližili, pa danas jedno drugo mogu da nazovu prijateljima.

– Bilo je lepo raditi s njim. On je tako divan, tako duhovit. Zasmejava me i najbolji je mogući partner za snimanje – rekla je Kaja. – Iskreno, ovo je okruženje puno podrške i zbližili smo se u ovom procesu.

Brak Sindi Kraford i Ričarda Gira

Sindi Kraford, jedan od najuspešnijih supermodela svih vremena, rekla je "da" holivudskom glumcu 1991. godine. Gir i ona su bili u braku do 1995, a manekenka je godinama kasnije priznala da je razlika od čak 17 godina ipak bila prepreka uprkos njenog ljubavi prema Ričardu Giru.

– Mislim da je deo problema u našoj vezi bilo to što smo bili mnogo toga, ali ne znam jesmo li ikada bili prijatelji, kao vršnjaci. Jer sam ja bila mlada, a on je bio Ričard Gir – objasnila je Sindi.

– A onda, dok sam sazrevala... Teško je promeniti prirodu veze u kojoj ste već – istakla je manekenka.

Sindi je nakon razvoda upoznala biznismena Rendija Gerbera, za kog se udala 1998. godine, a s njim je dobila ćerku Kaju i sina Preslija. Gir je potom od 2002. do 2016. bio oženjen Homerovom majkom Keri Lauel, a od 2018. godine je u braku s Alehandrom Silvom, s kojom ima dvojicu sin

VIDEO: Sindi Kraford