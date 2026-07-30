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Zendajase u nedelju pojavila na svetskoj premijeri filma "Spider-Man: Brand New Day" u Los Anđelesu, gde je privukla pažnju upečatljivom crnom haljinom, navodi AP News.

Kreacija s dubokim izrezom imala je strukturirani korset i kratku, oblikovanu suknju s karnerima, koja se na zadnjoj strani pretvarala u dramatičan šlep. Bio je to jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka večeri.

Zendaja Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zendaja u odvažnom izdanju, Holand u tamnobordo odelu

Kratak kroj haljine istakao je Zendajine duge noge, dok su satenski detalji celoj kombinaciji dali dodatnu dozu glamura. Kosu je zalizala unazad, uz nekoliko oblikovanih kovrdža na čelu, a izdanje je upotpunila visećim dijamantnim minđušama i crnim cipelama u špic.

Njen verenik Tom Holand odlučio se za nešto suzdržaniju eleganciju. Nosio je tamnobordo odelo, jarkocrvenu košulju i tamnoplavu kravatu. Pre zvaničnog fotografisanja s ostatkom filmske ekipe opušteno je pozirao pored Zendaje.

Zendaja i Holand upoznali su se 2016. godine na snimanju filma "Spider-Man: Homecoming", a vezu su javno potvrdili 2021. Ranije ove godine objavljeno je i da su se verili.

Zendaja i Tom Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Brojne zvezde na premijeri

Premijera je okupila glumačku i filmsku ekipu novog nastavka franšize o Spider-Manu. Džejkob Batalon, koji ponovo glumi Neda Lidsa, fotografisao se s Jorgom Lendeborgom Jr.-om, dok se reditelj Destin Daniel Kreton pridružio producentima i ostalim članovima kreativnog tima.

Među zvanicama su bili i Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Jon Bernthal te Jaden i Trey Smith. Plavi tepih tako se pretvorio u veliko Marvelovo okupljanje uoči početka prikazivanja filma.

Zendaja Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Novi početak za Pitera Parkera

"Spider-Man: Brand New Day" četvrti je samostalni film u kojem Tom Holand glumi Pitera Parkera, a nastavlja se na izuzetno uspešan "Spider-Man: No Way Home" iz 2021. godine.

Prethodni film završio se tako što je čarolija Doctora Strangea izbrisala Pitera Parkera iz sećanja svih ljudi koji su ga poznavali. Zbog toga je superjunak ostao sam i bio prisiljen započeti novi život.

(Kurir.rs/Najžena)

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