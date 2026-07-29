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Francuski di-džej i producent Kavinski, najpoznatiji po svetskom hitu „Nightcall“, preminuo je u 50. godini. Njegovo beživotno telo pronađeno je u utorak, 28. jula, u njegovom domu u Parizu.

Vest o smrti muzičara, čije je pravo ime bilo Vensan Belorže, potvrdilo je parisko tužilaštvo. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok smrti, dok na mestu na kojem je pronađen nisu uočeni sumnjivi elementi, prenosi Rojters.

Svetsku slavu doneo mu film „Drive“

Francuski di-džej i producent Kavinski Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Kavinski se širom sveta proslavio numerom „Nightcall“, objavljenom 2010. godine. Pesmu je producirao zajedno sa Gi-Manuelom de Omem-Kristom, članom francuskog dua Daft Punk.

Iako je numera privukla pažnju odmah po objavljivanju, planetarnu popularnost stekla je godinu dana kasnije, kada se našla u uvodnoj sceni filma „Drive“, sa Rajanom Goslingom u glavnoj ulozi. Mračan elektronski zvuk pesme savršeno se uklopio u atmosferu filma, a „Nightcall“ je vremenom postao jedan od najprepoznatljivijih sintvejv hitova.

Pesmu je Kavinski izveo i tokom spektakularne ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, čime se ponovo našao u centru pažnje svetske javnosti.

Prvo izdanje objavio 2006. godine

Muzičku karijeru započeo je sredinom dvehiljaditih, a prvo izdanje, EP „Teddy Boy“, objavio je 2006. godine. Usledili su EP-jevi „1986“, „Blazer“ i „Nightcall“, dok je prvi studijski album „OutRun“ predstavio 2013. godine. Posle višegodišnje pauze vratio se albumom „Reborn“, objavljenim 2022. godine.

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