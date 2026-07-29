Umro čuveni di-džej: Telo muzičara pronađeno u stanu u Parizu, oglasila se policija
Francuski di-džej i producent Kavinski, najpoznatiji po svetskom hitu „Nightcall“, preminuo je u 50. godini. Njegovo beživotno telo pronađeno je u utorak, 28. jula, u njegovom domu u Parizu.
Vest o smrti muzičara, čije je pravo ime bilo Vensan Belorže, potvrdilo je parisko tužilaštvo. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok smrti, dok na mestu na kojem je pronađen nisu uočeni sumnjivi elementi, prenosi Rojters.
Svetsku slavu doneo mu film „Drive“
Kavinski se širom sveta proslavio numerom „Nightcall“, objavljenom 2010. godine. Pesmu je producirao zajedno sa Gi-Manuelom de Omem-Kristom, članom francuskog dua Daft Punk.
Iako je numera privukla pažnju odmah po objavljivanju, planetarnu popularnost stekla je godinu dana kasnije, kada se našla u uvodnoj sceni filma „Drive“, sa Rajanom Goslingom u glavnoj ulozi. Mračan elektronski zvuk pesme savršeno se uklopio u atmosferu filma, a „Nightcall“ je vremenom postao jedan od najprepoznatljivijih sintvejv hitova.
Pesmu je Kavinski izveo i tokom spektakularne ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, čime se ponovo našao u centru pažnje svetske javnosti.
Prvo izdanje objavio 2006. godine
Muzičku karijeru započeo je sredinom dvehiljaditih, a prvo izdanje, EP „Teddy Boy“, objavio je 2006. godine. Usledili su EP-jevi „1986“, „Blazer“ i „Nightcall“, dok je prvi studijski album „OutRun“ predstavio 2013. godine. Posle višegodišnje pauze vratio se albumom „Reborn“, objavljenim 2022. godine.
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