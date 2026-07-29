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Glumica Hale Beri ostvarila je impresivnu karijeru koja joj je donela status svetske zvezde, ali i priliku da mnogo putuje, što je danas gotovo deo njene svakodnevice. Detalje sa putovanja redovno deli na svom Instagram profilu, a društvo joj najčešće pravi partner, muzičar i producent Van Hant.

Na putovanju su očigledno uživali, a nema sumnje da je Hale Beri pronašla vreme i za svoju redovnu fitnes rutinu. Upravo su disciplina i posvećenost zdravom načinu života, uz genetiku, zaslužne za njen mladalački izgled uoči 60. rođendana, koji će proslaviti 14. avgusta.

Hale Beri oduševila je pratioce pozirajući u čipkanom bodiju sa tanga krojem. Glumica, koju mnogi opisuju kao "večno mladu", može da zahvali dobroj genetici na svom izgledu, ali ga ne prepušta slučaju. Naprotiv, veoma pažljivo vodi računa o ishrani, vežbanju i nezi, zbog čega i danas izgleda impresivno.

Režim ishrane Hale Beri

"Prvo što ujutru uzimam jesu vitamini A, D i K, riblje ulje i kolagen koji dodajem u kafu. Zatim popijem ili Pendulum Metabolic Daily ili suplemente za kontrolu nivoa glukoze. Njihovi probiotici zaista su mi pomogli da rešim određene probleme sa crevima koje sam imala", otkrila je glumica i dodala:

"Jutra su mi veoma užurbana. Imam dvoje dece, pa najčešće ustajem rano. Oko šest sati jedno od njih vozim u školu, što je sastavni deo moje jutarnje rutine. Kada se vratim kući, od 9.30 do 10.30 radim trening. Vežbam ili svakog dana ili četiri puta nedeljno."

Hale Beri Foto: printscreen/instagram/halleberry

Glumica se pridržava i pomalo nekonvencionalnog načina ishrane, za koji tvrdi da joj donosi odlične rezultate.

"Prestala sam da doručkujem pre više od 20 godina. Verujem da svako treba da prekine noćni post u vreme koje odgovara njegovom organizmu. Naučila sam da slušam svoje telo, umesto da slepo pratim uvreženo mišljenje da je doručak najvažniji obrok u danu. Za mene je prvi obrok oko 14 časova i to mi najviše prija", rekla je Hale Beri.

"Jutro započinjem šoljicom kafe i to je sve što unosim do 14 časova. U kafu dodajem mleko od lešnika, koje mi služi kao zamena za šećer".

Važno je napomenuti da režim ishrane treba prilagoditi individualnim potrebama i zdravstvenom stanju, uz konsultaciju sa lekarom ili nutricionistom. Zbog toga primeri poput ovog mogu da posluže kao inspiracija, ali ne treba da se slepo primenjuju.

"Poslednji obrok imam oko 17.30, a do 18 časova završavam sa jelom. To znači da hranu unosim u periodu između 14 i 18 časova. Pre večere obično popijem čašu crnog vina, najčešće sa nižim sadržajem šećera i alkohola. U mojoj porodici postoje srčane bolesti, pa mi je kardiolog rekao: 'Ako možete da popijete jednu čašu crvenog vina dnevno, to može biti dobro za zdravlje srca.' Ne radim to svake večeri, već otprilike četiri puta nedeljno", naglasila je.

Hale Beri je otkrila i da je supa od kostiju jedna od tajni njenog mladalačkog izgleda. Priprema se dugotrajnim kuvanjem životinjskih kostiju i vezivnog tkiva, poput hrskavice i tetiva, u trajanju od 12 do 48 sati. Tokom tog procesa u tečnost se oslobađaju kolagen, aminokiseline i minerali.

Podsetimo, čuvena glumica se još od svojih dvadesetih godina bori sa dijabetesom tipa 2.

Fitnes i bjuti rutina Hale Beri

"Moja fitnes rutina se stalno menja. Nekih dana radim kardio treninge i vežbe sa manjim tegovima, dok se drugim posvećujem kalistenici, jogi ili pilatesu. Trudim se da stalno menjam način vežbanja, jer verujem da se telo vremenom navikne na iste vežbe. Zato mi je oduvek bilo važno da trening bude raznovrstan", otkrila je.

Hale Beri poznata je po besprekornom tenu, a za njen negovan izgled zaslužna je i pažljivo osmišljena rutina nege kože.

"Moja večernja rutina podrazumeva temeljno čišćenje, hidrataciju, korišćenje različitih seruma, kiselina i maski. Volim da kombinujem proizvode i isprobavam šta mi najviše odgovara. Primetila sam da se moja koža menja kako godine prolaze, pa stalno eksperimentišem kako bih otkrila šta zaista funkcioniše, a šta ne. To mi je zaista zanimljiv i zabavan proces", poručila je glumica.

"U menopauzi sam, okej?!"

Glumica je postala jedna od najglasnijih holivudskih zagovornica borbe protiv stigme koja prati menopauzu i perimenopauzu. Nakon što je i sama prošla kroz teške trenutke i dobila pogrešnu dijagnozu, svoju misiju usmerila je na edukaciju žena i rušenje tabua o starenju.

Kada je u 54. godini osetila bolove i simptome povezane sa vaginalnom suvoćom i atrofijom, lekar joj je greškom dijagnostikovao herpes. To ju je podstaklo da sama istraži svoje tegobe i javno progovori o propustima u zdravstvenom sistemu.

U maju 2024. godine obratila se američkom Kongresu, gde je pred okupljenima uzviknula: "U menopauzi sam, okej?!" Time je podržala predlog zakona kojim bi se izdvojilo 275 miliona dolara za istraživanje i edukaciju u oblasti ženskog zdravlja, prenosi ABC News.

Svoju platformu Respin u međuvremenu je transformisala u kompaniju posvećenu zdravlju žena u srednjim godinama, nudeći savete zasnovane na naučnim dokazima.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Hale Beri