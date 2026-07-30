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Ljubavna priča Arsena Dedića i Gabi Novak nije počela filmski, jednim pogledom i iznenadnom strašću. Godinama su bili prijatelji i saradnici, poveravali se jedno drugom i gradili bliskost, sve dok nisu shvatili da više ne mogu da zamisle život jedno bez drugog.

Kada su se upoznali, Arsen je tek gradio muzičku karijeru, dok je Gabi već bila velika zvezda jugoslovenske scene i sarađivala sa poznatim svetskim muzičarima.

Gabi Novak i Arsen Dedić imali su jednu od najlepših ljubavnih priča Foto: Dragan Kadić, Printscreen/Yotube

– Kada sam je upoznao, bila je udata. Isprva smo bili prijatelji i saradnici, a kada se razvela, nije mi baš mnogo verovala jer je, kao koleginica, s nevericom slušala o mom ranijem životu. Ubrzo je moje prijateljice jednu po jednu slala kući. U jednom trenutku oboje smo shvatili da ne možemo jedno bez drugog. Odlučili smo da od toga ne pravimo veliku ljubavnu priču, već smo jednostavno počeli da živimo zajedno – ispričao je svojevremeno Arsen.

„Bio je mršav i bled“

Gabi je dobro pamtila prvi susret sa čovekom koji će kasnije postati njena najveća ljubav.

– Upoznao nas je tekstopisac Mario Bogliuni. Rekao mi je da je iz Šibenika došao neki Igor Krimov, koji se zapravo zove Arsen Dedić. Bio je tako mršav, bled... kao neki dečačić. Arsen je uradio prevod za pesmu „Netko bdije nada mnom“ za moj prvi LP 1962. godine. Stalno smo komunicirali i postali veoma dobri prijatelji, kao brat i sestra. Naše prijateljstvo bilo je lepo i nežno.

Arsen Dedić i Gabi Novak Foto: Printscreen Instagram - jugoslavija.sfrj

Oboje su iza sebe već imali brakove koji nisu opstali. Arsen je prethodno bio oženjen Vesnom Matoš, kasnije Suligoj, koja je bila u srodstvu sa pesnikom Antunom Gustavom Matošem. U tom braku dobio je ćerku Sandru.

Gabi je prvo bila udata za filozofa i akademskog slikara Bogdana Debenjaka, a potom za kompozitora Stipicu Kalogjeru.

– On je prošao život sa raznim ženama, a ja sam imala dva neuspela braka iza sebe. Jednog dana u našem prijateljstvu rodio se topliji odnos, ali nakon puno godina – govorila je Gabi.

Ljubav se rodila polako

Između njih, kako su oboje isticali, nije bilo iznenadnog zanosa. Emocije su se razvijale postepeno, iz bliskosti i poverenja koje su godinama gradili.

Pogledajte u galeriji fotografije Arsena Dedića:

1/4 Vidi galeriju Arsen Dedić Foto: Printscreen/Youtube, Printskrin, Printscreen Instagram - jugoslavija.sfrj

– Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prethodnih partnera, postali smo ljubavnici, zatim roditelji našeg Matije, a mesec dana nakon njegovog rođenja i supružnici. Između nas se nikada nije dogodio nekakav grom, sve se polako odvijalo – govorio je Arsen.

Sin Matija rođen je 2. marta 1973. godine, a Arsen i Gabi venčali su se ubrzo nakon njegovog rođenja. U braku su ostali sve do Arsenove smrti 2015. godine.

Pre toga su prošli kroz veliku tragediju. Gabi je izgubila bebu nakon što ju je neko pozvao dok je Arsen bio na putu i lažno joj rekao da je poginuo.

– Neko ju je nazvao dok sam bio na putu i rekao da sam nastradao u saobraćajnoj nesreći. Taj šok izazvao je pobačaj. Gabi je kasnije pristala da se uda za mene, ali tek nakon što nam se rodio sin Matija – prisećao se Arsen.

Borba za život

Jedno od najvećih iskušenja usledilo je 2004. godine, kada je Arsen u Padovi podvrgnut transplantaciji jetre. Teške dane u bolnici doživljavao je kao priliku da se suoči sa sobom i preispita život.

Pogledajte u galeriji fotografije Gabi Novak:

1/11 Vidi galeriju Gabi Novak Foto: Beta Tomislav Pavlek, Aleksandar Jovanovic Cile, Dragan Kadić

– U bolnici sam imao svoju sobu, a na zidu je visila slika raspetog Hrista. Gledao sam kako se njegova senka tokom dana menja. Imao sam televizor i CD plejer, ali ih nisam nijednom uključio. Hteo sam da se suočim sa samim sobom. Borhesovski rečeno, to je bio put ka sebi. Dok živimo u ovom haosu, svesni smo drugih, a najmanje sebe. Bolest mi je dala priliku da se spoznam – govorio je Arsen.

„Čuvala bih ga do poslednjeg časa“

Posle njegove smrti, Gabi je sa velikom nežnošću govorila o zajedničkom životu, ne skrivajući da Arsen nije uvek bio jednostavan čovek. Uprkos tome, bila je sigurna da je dobro znao kakvu je životnu saputnicu imao pored sebe.

– Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god da je bio fakin. On je dobro znao da će naći u meni ženu koja će ga podržavati do poslednjeg časa, koja će ga negovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada izgovoriti nešto ružno – rekla je Gabi nakon suprugove smrti.

Arsen je, sa druge strane, govorio da je upravo život sa Gabi smatrao svojim najvećim uspehom.

– Kada imate nekoga kao što je Gabi, ne možete da budete nesrećni – govorio je Dedić.

Običan par neobične ljubavi

Gabi Novak i Matija Dedić na koncertu u čast Arsena Dedića Foto: Dragan Kadić

Iako su važili za jedan od najpoznatijih umetničkih parova na prostoru bivše Jugoslavije, njihov zajednički život nije se mnogo razlikovao od života drugih supružnika. Bilo je ljubavi i nežnosti, ali i svakodnevnih prepirki kojima se Arsen često šalio.

– I juče smo se posvađali. Rekao sam joj da se moj život sveo na slušanje nje kako suši kosu, secka hranu, telefonira unuci... A sve što želim da joj odsviram, sviram joj u leđa. Nije meni lako – govorio je Arsen.

Njihova ljubavna priča trajala je više od četiri decenije. Arsen je preminuo 17. avgusta 2015, dok je Gabi umrla 11. avgusta 2025. godine, samo dva meseca nakon smrti njihovog sina Matije.

Video: Odavanje časti Gabi Novak