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Dženifer Lopez nije uspela da sakrije emocije govoreći o velikoj promeni koja očekuje njenu porodicu. Njeni osamnaestogodišnji blizanci Maks i Em završavaju srednju školu, a najesen odlaze na različite fakultete i sele se iz porodičnog doma.

Pevačica i glumica je tokom gostovanja u emisiji "Džimi Kimel uživo" priznala da već dva meseca plače zbog njihovog skorog odlaska.

"Nemojmo razgovarati o tome jer ću početi da plačem", rekla je voditelju Džimiju Kimelu kada ju je upitao o završetku srednje škole njene dece.

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1/6 Vidi galeriju Dženifer Lopez privukla pažnju ogromnim šeširom na Vimbldonu Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, HUGO PHILPOTT / UPI / Profimedia

Maks i Em pohađali su različite srednje škole, a odvojene puteve nastaviće i na fakultetu. Lopez je rekla da podržava njihove odluke i da joj je najvažnije da sami izaberu ono što ih čini srećnim.

"U redu je. Želim da budu srećni. Neka odu kamo žele i rade ono što žele", poručila je, prenosi Helou magazin.

Dodala je da svakako namerava da ih prati pri useljenju u studentske domove, bez obzira na pažnju koju bi njen dolazak mogao da izazove. Blizanci će, kaže, iz svojih soba poneti sve što im je potrebno, iako se našalila da će ubrzo shvatiti koliko su studentske sobe zapravo male.

"Spakovaće stvari koje žele da ponesu iz svojih soba i odneti ih u studentski dom. Onda će shvatiti da su im sobe premale. Nedostajaće im dom. Nadam se da će poželeti da se vrlo brzo vrate", rekla je Lopez.

Emotivan rastanak

Lopez je priznala da je tokom većeg dela godine bila uverena kako će odlazak dece doživeti mirno. Govorila je da želi da odu u svet, slede svoje planove i pokušaju da ostvare velike snove. No, emocije su je stigle kada je morala da napiše poruke za njihove školske godišnjake.

Dženifer Lopez sa blizancima Emom i Maksom Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

"Kada vam kažem koliko je bilo suza... Trebala su mi dva dana da napišem te poruke", ispričala je.

Maksa i Em dobila je u braku sa bivšim suprugom Markom Entonijem. Blizanci su u februaru proslavili 18. rođendan, a Lopez im je tada na Instagramu posvetila emotivnu objavu.

"Reči 'volim vas' nikada ne bi mogle obuhvatiti dubinu osećanja, privrženosti i brige koju osećam prema vama, moji kokosi", napisala je.

Prisetila se da su njih troje kroz život uvek bili oslonac jedni drugima te im obećala da se to neće promeniti ni nakon njihovog odlaska od kuće.

"Uvek smo bili nas troje. Zajedno smo prolazili tim putem. Uvek smo imali jedni druge kao oslonac i čvrstu tačku usred svake oluje. Obećavam vam, uvek će biti tako", poručila im je.

Pogledajte video: Dženifer Lopez u venčanici