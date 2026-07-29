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Muzičar i glumac Glen Hansard nastradao je u saobraćajnoj nesreći dok je upravljao motociklom u Dablinu, u 56. godini, potvrdila je njegova menadžerska agencija. Ova vest izazvala je velike reakcije javnosti na društvenim mrežama, dok je irski premijer Mihol Martin istakao da ga je duboko potresla smrt umetnika koji je dao izuzetan doprinos kulturnoj sceni Irske.

Hansard je stvaralački put započeo još u tinejdžerskim godinama kao ulični svirač u rodnom Dablinu, da bi 1990. pokrenuo rok sastav "Frejms", koji se svrstava među najuticajnije irske bendove. Tokom dugogodišnje radne karijere objavio je više samostalnih izdanja, a nastupao je i u okviru dua "Svel sizn", koji je formirao sa Marketom Irglovom, sa kojom je kasnije osvojio i prestižnog Oskara.

Svetski uspeh i nagrada Oskar

Planetarnu prepoznatljivost stekao je ulogom u filmu "Jednom", u kojem je igrao zajedno sa Marketom Irglovom. Svedeno filmsko ostvarenje sa skromnim budžetom, snimano ručnim kamerama, prikazuje priču o uličnom muzičaru i mladoj imigrantkinji iz Češke.

Njihova numera "Foling slouli" nagrađena je Oskarom za najbolju originalnu pesmu, što je Hansardov rad izbacilo u sam vrh svetske muzičke scene. Priča je potom prenesena i na brodvejsku scenu u vidu mjuzikla koji je 2012. godine doneo čak osam priznanja Toni. Preuzimajući zlatnu statuetu iz ruku glumca Džona Travolte, zatečeni Hansard kratko je izgovorio: "Šta mi uopšte radimo ovde? Ovo je neverovatno."

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