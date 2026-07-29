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Glumica Ema Roberts otkrila je zašto je na svom venčanju odlučila da prekrši jedno od najpoznatijih modnih pravila za mlade. Zvezda serije "Američka horor priča" proteklog se vikenda u Ajdahu udala za Kodija Džona, a nakon ceremonije pažnju je privukla odevnom kombinacijom koju retko viđamo na venčanjima - crnim kompletom.

Reč je o kreaciji dizajnerke Monik Lilije iz kolekcije za jesen 2004, koja se sastoji od korzeta od Šantij čipke i suknje midi dužine. Iako se crna boja tradicionalno ne povezuje sa mladama, Roberts je svesno odlučila da odstupi od običaja, a detalje svojih modnih odabira glumica otkrila u razgovoru za Vog.

Zašto je odabrala crnu?

Objasnila je da je upravo to bio deo čari.

"Sviđa mi se ideja crne kombinacije za zabavu nakon venčanja. Volimo da napravimo nešto pomalo neočekivano", rekla je i dodala kako joj se posebno sviđa što odevna kombinacija izgleda istovremeno bezvremenski i moderno.

"Deluje kao da je reč o vintidž komadu starom stotinu godina, a opet izgleda potpuno savremeno."

Za samu ceremoniju, održanu 25. jula na otvorenom, nosila je venčanicu prljavobele boje, takođe sa potpisom Monik Lilije. Roberts je poznata ljubiteljka vintidž estetike, a želela je da se taj stil oseti i na njenom venčanju.

"Opsednuta sam starim knjigama i traženjem antikviteta. Volim da skupljam stare predmete i htela sam da se taj osećaj prenese na haljinu. Želela sam da izgledam pomalo kao duh. Kao neka stara sablasna lutka," rekla je.

Sin ju je dopratio do oltara

Venčanje je usledilo odmah nakon završetka snimanja 13. sezone serije "Američka horor priča", u kojoj ponovo glumi Medison Montgomeri.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/6 Vidi galeriju Ema Roberts, Kodi Džon Foto: Printscreen/Instagram/emmaroberts

Do oltara ju je dopratio petogodišnji sin Rouds, kojeg ima sa bivšim partnerom Garetom Hedlundom. Na slavlju su bili brojni poznati gosti, među njima njena tetka Džulija Roberts, Ešli Benson, Kristen Stjuart, Sara Polson, Bili Lurd i Demi Mur.

Otac nije bio među zvanicama

Na venčanju nije bio njen otac, glumac Erik Roberts. Dan nakon ceremonije snimljen je u Los Anđelesu, a za Page Six kratko je komentarisao ćerkino venčanje: "Volim svoju ćerku, oduvek sam je voleo i uvek ću je voleti. Divno je što slavi kako god želi i sa kim god želi".

Erik Roberts dobio je Emu 1991. sa tadašnjom partnerkom Keli Kaningam. Zbog problema sa zavisnošću izgubio je starateljstvo nad ćerkom dok je bila mala. U nedavnom gostovanju u podkastu "Really Famous with Kara Mayer Robinson" odbacio je nagađanja da je njihov odnos narušen.

"Zapravo nije komplikovan. Takvim ga smatraju ljudi sa strane jer ne znaju šta se događa pa stvaraju sopstvene teorije", rekao je.

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