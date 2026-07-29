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Zendaja i Tom Holand jedan su od najpopularnijih parova u Holivudu. Obožavaoce su osvojili međusobnom privrženošću, ali i time što su svoju vezu uglavnom uspeli da sačuvaju od očiju javnosti, piše Unilad.

Zendaja otkrila čemu se najviše divi kod Toma

Par je ove nedelje dao niz intervjua povodom novog filma o Spajdermenu. U razgovoru sa francuskim jutjuberom Igoom Dekriptom govorili su o svom odnosu i osobinama koje najviše cene jedno kod drugog. Na pitanje koju bi Tomovu karakternu osobinu volela da ima, Zendaja je bez razmišljanja izdvojila jednu stvar.

"Nešto što me kod Toma uvek iznova oduševljava i što bih volela više da usvojim... to je što uvek insistiraš na poštovanju i ljubaznosti", rekla je.

Pogledajte u galeriji fotografije Zendaje i Toma Holanda:

1/5 Vidi galeriju Zendeja i Tom Holand Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Glumica je objasnila da Holand jasno postavlja granice u odnosima sa drugima i ostaje dosledan svojim vrednostima. Dodala je da se divi tome što tačno zna šta je najbolje za njega i ljude oko njega te koliko ih se čvrsto drži. Zendaja je istakla da najviše ceni njegovu spremnost da se zauzme za ono u šta veruje. Opisala ga je kao osobu kojoj je iskreno važno da se prema ljudima odnosi sa poštovanjem.

Holand se našalio o ljubavnim savetima

Holand je odgovorio u svom prepoznatljivom duhovitom stilu. Kad je razgovor skrenuo na savete o vezama, našalio se: "Kad smo već kod granica, neću podeliti najvredniji savet koji sam dobio od Zendaje."

Vezu su godinama skrivali od javnosti

Par se navodno zbližio 2016. tokom snimanja filma Spajdermen: Povratak kući, u kojem su glumili Pitera Parkera i Em-Džej. Njihova hemija pred kamerama odmah je privukla pažnju obožavalaca, ali su Zendaja i Holand godinama uspešno čuvali privatni život i bili usredsređeni na karijeru kako bi izbegli medijsku pažnju.

Njihova je veza postala javna tek u julu 2021. godine, nakon što su objavljene fotografije na kojima se ljube. Od tada žive prilično povučeno i tek povremeno obožavaocima daju mali uvid u svoj odnos.

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