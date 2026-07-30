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Glumac Milan Vasić i njegova supruga Maja proslavili su prvi rođendan sinu Despotu, a slavlje su organizovali u jednom restoranu u krugu porodice i prijatelja.

Delići atmosfere sa proslave pojavili su se na društvenim mrežama, gde se moglo videti da su roditelji posebnu pažnju posvetili svakom detalju.

Slavljenik sa krunom na glavi

Maja Vasić za ovu priliku odabrala je elegantnu crvenu haljinu, dok je mali Despot nosio krunu sa brojem jedan, koja je pokazivala da slavi svoj prvi rođendan.

Pogledajte u galeriji kadrove:

1/5 Vidi galeriju Milan Vasić i supruga Maja na proslavi prvog rođendana sina Despota Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

Posebnu pažnju privukla je velika torta na tri sprata, ukrašena motivima životinja. Despot je uz pomoć roditelja duvao svećicu, dok su ga okupljeni bodrili i pevali mu rođendansku pesmu.

Fotografije i snimci sa proslave brzo su privukli pažnju, a slavljenik je bio glavna zvezda večeri.

Milan Vasić i njegova supruga Maja prethodno su organizovali venčanje na Kosovu i Metohiji, mestu za koje je glumac posebno vezan.

Pogledajte u galeriji kadrove sa venčanja:

1/8 Vidi galeriju Milan Vasić Foto: Printscreen, Kurir TV

Milan je tada istakao da mu mnogo znači što njegova supruga deli njegovu ljubav prema Kosovu i Metohiji.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan.

Sina krstio u Gračanici

Glumac je sina Despota krstio u manastiru Gračanica, na Krstovdan, a emotivne trenutke sa krštenja podelio je sa pratiocima na Instagramu.

Uz fotografije je objavio i stihove posvećene nasledniku:

Pogledajte u videu ispod detalje krštenja:

00:18 Milan Vasić krstio sina Izvor: Instagram/milanvasic_official

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

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