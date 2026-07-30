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Dženifer Aniston (57) uživa na Majorci sa svojim dečkom Džimom Kertisem sa kojim sve češće javno razmenjuje nežnosti, prijateljicom Kortni Koks i kolegom i prijateljem Pedrom Paskalom.

Omiljena glumica velikog broja ljudi širom planete fotografisana je u dvodelnom kupaćem kostimu, koji je razotkrio njenu sjajnu liniju koja je još više došla do izražaja na narednim slikama u ovom nizu fotografija. Možete videti i da je Kortni Koks (62) u dobroj formi.

Kako trenira Dženifer Aniston

Čuvena glumica Dženifer Aniston, visoka 165 cm, ima 50 kilograma, navodi se iz više izvora. Rekla je da praktikuje Pvolve vežbanje pet puta nedeljno. U pitanju je fitnes rutina niskog opterećenja. Počela je da sarađuje sa ovim brendom 2023. nakon višegodišnje potrage za metodom vežbanja koja bi odgovarala njenom telu.

Dobitnica Emija rekla je 2024. za InStyle da je 15 godina pokušavala da dobije savršeno holivudsko telo što je bilo veoma iscrpljujuće. Nakon saradnje sa pomenutim brendom promenila je svoj stav o zdravlju. To znači da ne radi vežbe koje treba stalno ponavljati.

“Kada razmišljate "treba da radim 45 minuta kardio ili neću imati dobar trening", to je zastrašujuće. Dugo sam u to verovala. Jednostavno sam iscrpela sebe i slomila svoje telo".

Ponekad je previše trenirala, pa joj je psihoteraput skrenuo pažnju pokazao joj je Barbiku prekrivenu trakom kako bi joj slikovito prikazao šta čini sama sebi. "Daleko više volim da vežbam sa prijateljima. Ako pustite dobru muziku, možete da se zabavite, a ja volim da me to vodi. Previše mi je lako da radim stvari manje ispravno nego što bi trebalo".

Džen voli da vežba uz pesme Lizo, Rijane i stari hip - hop iz devedesetih, piše Daily mail.

Sa novim načinom treniranja počela je pre dve godine nakon povrede leđa. Istakla je da bi sebe poštedela mnogo boli da je znala za Pvolve pre 20 godina.

"Razmišljali smo - nema boli, nema dobitka. To mora da bude sat vremena vežbanja. Morate da trenirate tri puta dnevno. S ovim možete početi nežno". I vežbati četiri sata a imati osećaj kao da trening traje 20 minuta.

Dženifer je 2024. primećena ispred ordinacije plastičnog hirurga. Ranije je priznala da je odlazila na tretmane botoksa, ali da to nije za nju. Injekcije peptida su njen izbor. Dugo je negirala da je operisala nos, a onda je to priznala za People 2007.

Neobična metoda ulepšavanja

Glumica je 2023. za The Wall Street Journal rekla je da je isprobala negu lica spermom od lososa, iako nije sigurna da li je to imalo efekta. Poršle godine je otkrila da voli da pije martini koktel kada je ponese raspoloženje.

Posvećena je uglavnom zdravom i holističkom načinu života te sledii dijetu sa visokim udelom proteina, niskim unosom ugljenih hidrata i šećera.

Kako se hrani Dženifer Aniston

"Njeni obroci su bogati proteinima sa zdravom količinom ugljenih hidrata, a ona takođe uživa u poslasticama i danima odstupanja od dijete", rekao je izvor. Ta odstupanja su ponekad i alkoholna pića.

"Ona i meditira i voli šetnje sa svojim psima", dodao je insajder. Priča se da nije zabrinuta zbog starenja i da je ne zanimaju kozmetički zahvati pa se umesto toga fokusira na to da bude zdrava i srećna dok nastavlja svoj lični razvoj. Ipak, prate je komentari da je njena lepota daleko od one prirodne.

O svojoj ishrani rekla je sledeće: "Kad se probudim popijem toplu vodu sa limunom, zatim šejk ili jedem avokado i jaja. Spremam jaja na milion načina. Jedem i ovsene pahuljice sa umućenim belancetom".

Primenjuje i dijetu 16. 8: "Postim sa prekidima, tako da ujutru nema hrane. Primetila sam veliku razliku u tome što sam ostala bez čvrste hrane 16 sati".

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Trening Dženifer Aniston