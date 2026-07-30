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Kao bomba odjeknula vest da je oskarovac i frontmen benda 30 Seconds to Mars, Džered Leto navodno zlostavljao maloletnice.

Čak četiri žene tvrde da ih je glumac sek*sualno napao, uznemiravao ili manipulisao njima dok su bile tinejdžerke, a njihova svedočenja su okosnica BBC dokumentarca "Džered Leto: Mračna tajna Holivuda".

U filmu je ukupno deset žena govorilo o svojim susretima sa Letom, dok je njih devet prvi put javno odlučilo da ispriča svoja iskustva.

Prema njihovim navodima, sporni događaji odvijali su se u periodu od 2002. do 2016. godine, kada je Leto imao između trideset i četrdeset godina, dok danas ima 54 godine.

Džered Leto Foto: Profimedia

Leto se oglasio danas kratkim saopštenjem u kojem je istakao da su optužbe neistinite.

"Nikada u životu nisam se*sualno napao nijednu osobu. Ove tvrdnje su apsolutno i kategorički neistinite".

Šta je otkriveno u BBC dokumentarcu?

BBC je 29. jula objavio dokumentarni film "Jared Leto: Hollywood's Darkest Secret", u kojem deset žena iznosi optužbe na račun Džereda Leta, a devet njih prvi put javno govori o svojim iskustvima.

Prema navodima dokumentarca, četiri žene optužuju glumca i muzičara za krivična dela seksualne prirode, tvrdeći da su se sporni događaji dogodili dok su bile maloletne ili tinejdžerke. U filmu se takođe navodi da je Leto navodno koristio svoj status poznate ličnosti u kontaktima sa mladim devojkama.

Džered Leto Foto: Profimedia

BBC navodi da je pregledao poruke, fotografije i drugu dokumentaciju koja, prema njihovim tvrdnjama, potkrepljuje iskaze žena, kao i da su pojedine navode potvrdili prijatelji i članovi njihovih porodica.

U dokumentarcu govore i dve osobe koje su ranije radile sa Letovim bendom Thirty Seconds to Mars. One tvrde da je među članovima ekipe postojala nelagoda zbog njegovih kontakata sa tinejdžerkama i velike razlike u godinama.

Pogledajte ispovest koju je BBC označio kao uznemirujuću:

Leto je preko svog publiciste odbacio sve optužbe, izjavivši da nikada nije seksualno napao nijednu osobu i da su sve tvrdnje protiv njega "apsolutno i kategorički neistinite".

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