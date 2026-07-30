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Scenski nastup Kejti Peri na Malti nije prošao prema planu, nakon što je pevačica ostala zarobljena u ogromnoj boci na naduvavanje koju je publika nosila iznad glava.

Neobična situacija dogodila se tokom festivala Isle of MTV Malta, dok je Kejti izvodila jedan od svojih najvećih hitova „I Kissed a Girl“. Ono što je trebalo da bude atraktivan deo nastupa brzo se pretvorilo u problem, jer su obožavaoci rekvizit počeli da guraju u pogrešnom smeru.

Publika je odnela dalje od bine

Kejti Peri u velikoj boci na naduvavanje tokom nastupa na festivalu na Malti Foto: for IOMTV Malta / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema planiranoj koreografiji, pevačica je ušla u veliku bocu na naduvavanje, koju je publika trebalo da prenese do ogromne slamke postavljene u blizini bine.

Međutim, fanovi su je umesto ka pozornici počeli gurati prema kraju prostora, sve dalje od mesta na kojem je trebalo da izađe iz rekvizita.

Na snimcima koje su posetioci festivala objavili na društvenim mrežama vidi se kako Kejti iz boce pokazuje u pravcu bine i pokušava da objasni publici kuda treba da je odnese.

- Odgurajte me do one slamke! – vikala je pevačica.

Iako je rukama pokušavala da usmeri kretanje ogromnog rekvizita, publika je nastavila da je nosi u suprotnom pravcu.

- Hajde, samo nastavite! Vratite me na pozornicu! O moj Bože! – govorila je Keti Peri tokom neplanirane situacije.

Uspela da nastavi nastup

Obožavaoci su na kraju shvatili u kom pravcu treba da pomeraju bocu i uspeli su da pevačicu vrate do bine.

Kejti je potom izašla iz rekvizita i nastavila nastup kao da se ništa nije dogodilo, a publici se zahvalila što joj je pomogla da se vrati na pozornicu.

- Hvala što ste me vratili - rekla je nakon izvođenja pesme.

Snimci incidenta ubrzo su se proširili društvenim mrežama, a mnogi korisnici komentarisali su da je pevačica i u neočekivanoj situaciji uspela da ostane pribrana i nastavi koncert.

Nije prvi put da su je rekviziti doveli u nezgodnu situaciju

Ovo nije prvi put da je Keti Peri tokom nastupa imala problem sa zahtevnim scenskim rekvizitima.

Tokom turneje „Lifetimes“ dogodila joj se nezgoda dok je izvodila pesmu „Roar“ u San Francisku. Pevačica je tada letela iznad publike na velikom mehaničkom leptiru, koji je iznenada prestao pravilno da radi.

Na snimku se moglo videti da se rekvizit naglo pomerio, zbog čega se Kehti vidno uplašila, dok su se iz publike čuli uzvici. Ipak, brzo se pribrala i nastavila nastup, a kasnije se na društvenim mrežama našalila na svoj račun.

Pevačica je ranije pokazala i povrede koje je zadobila tokom višemesečne turneje. Na fotografijama koje je objavila mogla su se videti krvava i izgrebana kolena, za koja je objasnila da su posledica zahtevne koreografije i čestog klizanja po bini.

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