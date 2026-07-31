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Holivudska akciona ikona, Arnold Švarceneger, zvezda "Terminatora" i bivši guverner Kalifornije, poslednjih godina više je okrenut porodici, a vreme mahom provodi sa dugogodišnjom partnerkom Heder Miligan.

Par je zajedno od 2012. godine, a Heder je od njega mlađa gotovo tri decenije. Ipak, razlika u godinama nije uticala na njihovu ljubav, a ona mu je bila najveći oslonac u trenutku kada je njegova bivša supruga javno progovorila o njihovom braku, te iznela stravične detalje afere i kako je to uticalo na čitavu porodicu.

Iako se čitav svet okrenuo protiv Švarcenegera, glumac je uspeo, u godinama koje slede, da donekle popravi narušenu sliku u javnosti, a posebno se trudio da popravi odnos kako sa decom koju je dobio u braku, tako i sa vanbračnim sinom.

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Arnold sa prvom suprugom Marijom Foto: SBM / PictureLux / Profimedia

Veoma često se mogu naći na mrežama objave upravo sa Džozefom Baenom, koji, od sve njegove dece, jedini liči na njega kao jaje jajetu. Baena je probao da se probije u Holivudu, ali za sada, bez uspeha, te se fokusirao na dizanje tegova, krenuvši i na taj način, stopama slavnog oca.

Pogledajte kako Džozef izgleda:

Džozef Baena Foto: Printscreen Instagram, Profimedia, Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od sve dece, veći uspeh je postigao jedino sin Patrik Švarceneger, koji je svetsku slavu stekao ulogom u seriji "White Lotus", dok se ostali naslednici drže van očiju javnosti.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Patrik:

Patrik Švarceneger Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia, Printscreen/Instagram/rickschwarzenegger, Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Inače, brak slavnog "Terminatora" pukao je nakon što je otkriveno da je imao aferu sa kućnom pomoćnicom Mildred. Najstrašnije od svega je bila činjenica da su spremačica Mildred i supruga Marija bile trudne u isto vreme, a za sve se saznalo tek kada je mali Baena počeo da liči na svog oca.

Arnold ga u početku nije priznavao, a kontakt su obnovili tek kasnije, kada je Džozef porastao.

(Kurir.rs/Mondo)

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