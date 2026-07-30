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Otac pokojne pevačice Ejmi Vajnhaus, Mič Vajnhaus, moraće da plati skoro milion funti, odnosno oko 1,3 miliona dolara, dvema bliskim prijateljicama svoje ćerke nakon što je izgubio sudski spor u vezi sa prodajom njenih ličnih stvari.

Mič je tvrdio da su nekadašnja stilistkinja njegove ćerke Naomi Pari i njena prijateljica Katriona Gurlej bez njegovog znanja i odobrenja prodavale Ejmine lične predmete na aukcijama održanim u Sjedinjenim Američkim Državama 2021. i 2023. godine.

Foto: Dominic Lipinski / PA Images / Profimedia

Viši sud u Londonu njegove tvrdnje odbacio je još u aprilu, dok je najnovijom odlukom određeno koliko novca mora da isplati dvema ženama.

Tvrdio da je aukcija skrivana od njega

Mič Vajnhaus je u tužbi naveo da je aukcija, koju je 2021. godine organizovala aukcijska kuća „Julien’s Auctions“ iz Los Anđelesa, namerno skrivana od njega.

Na aukcijama je prodato više od 150 komada odeće, nakita, torbi i drugih predmeta povezanih sa slavnom pevačicom. Naomi Pari i Katriona Gurlej tvrdile su da su predmeti pripadali njima ili da im ih je Ejmi poklonila dok je bila živa.

Sudija Sara Klark zaključila je da žene nisu namerno skrivale prodaju predmeta, kao i da je Mič sve vreme znao da se aukcija priprema. Prema sudskim dokumentima, on je komunicirao sa direktorom aukcijske kuće i bio upoznat sa spiskom stvari koje će biti ponuđene kupcima.

Foto: HH8 / Backgrid UK / Profimedia

Sudija oštro kritikovala Miča Vajnhausa

U presudi donetoj u sredu, 29. jula, sudija je navela da je otac slavne pevačice pokrenuo slučaj koji je od samog početka imao veoma slabe osnove, ali da ga je uprkos tome vodio agresivno i istrajno.

– Tužilac je odlučio da pokrene slučaj koji je od samog početka bio veoma slab, vodio ga je agresivno i istrajno do samog kraja i izneo ozbiljne i neutemeljene optužbe protiv tuženih, čime je znatno narušio njihov ugled, izglede za karijeru, finansijsku sigurnost i zdravstveno stanje – navela je sudija.

Ona je zaključila i da je Mič namerno pretvorio spor u obiman i skup sudski postupak kako bi izvršio poslovni pritisak na dve žene i primorao ih da prihvate nagodbu pod njegovim uslovima.

Mora da plati skoro milion funti

Miču Vajnhausu naloženo je da u roku od dve nedelje uplati 569.330 funti Naomi Pari i 394.521 funtu Katrioni Gurlej.

Ukupan iznos privremenih uplata iznosi 963.851 funtu, odnosno približno 1,3 miliona dolara. Pored toga, moraće da pokrije i njihove sudske troškove, koji će biti obračunati po osnovu koji se primenjuje kada sud proceni da je jedna strana postupala naročito nerazumno.

Pogledajte u galeriji fotografije Ejmi Vajnhaus:

1/6 Vidi galeriju Ejmi Vajnhaus Foto: Profimedia

Mičovi sopstveni troškovi vođenja izgubljenog spora navodno su dostigli najmanje 950.000 funti.

Ejmi bila poznata po velikodušnosti

U prvobitnoj presudi sudija je navela da je Ejmi Vajnhaus bila izuzetno velikodušna prema prijateljima, ali i prema ljudima koje je jedva poznavala.

Naomi Pari i Katriona Gurlej godinama su bile veoma bliske sa pevačicom. Sud je zaključio da su predmeti koje su prodavale bili njihovo vlasništvo ili pokloni koje su dobile od Ejmi, zbog čega njen otac nije imao pravo da od njih zahteva novac.

Deo prihoda od aukcije iz 2021. godine bio je namenjen Fondaciji Ejmi Vajnhaus, koju je porodica osnovala nakon njene smrti.

Video: Bivši Ejmi Vajnhaus u Beogradu