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Marija Petronijević, koju je publika zavolela kao glumicu u seriji „Selo gori, a baba se češlja“, već godinama živi daleko od gradske gužve i svetla reflektora. Na vrhuncu popularnosti odlučila je da se vrati u rodne Visibabe, gde je osnovala porodicu i posvetila se poljoprivrednom gazdinstvu.

Njena svakodnevica danas izgleda potpuno drugačije nego u vreme dok je redovno snimala. Umesto scenarija i televizijskih setova, čekaju je poslovi u bašti, briga o životinjama i pripremanje hrane koju sama uzgaja.

Čeri paradajz suši na suncu

Marija Petronijević suši organski čeri paradajz iz svoje bašte Foto: Instagram/petronijevic.marija

Glumica je tokom leta ubrala organski čeri paradajz iz svoje bašte, a zatim je pokazala i kako ga priprema za sušenje na suncu.

Ovaj tradicionalni način čuvanja povrća omogućava da paradajz zadrži aromu i može da se koristi i nakon završetka sezone. Marija je tako još jednom pokazala da se trudi da iskoristi sve što proizvede na svom imanju.

Uzgoj povrća samo je jedan deo obaveza koje svakodnevno obavlja. Ona brine o stoci, radi na njivama i učestvuje u gotovo svim poslovima koje život na selu podrazumeva.

„Nema vremena za strah“

Petronijevićeva je ranije objasnila da njeno domaćinstvo polako dobija izgled nekadašnjih srpskih seoskih kuća, u kojima se proizvodilo gotovo sve što je porodici bilo potrebno.

Pogledajte u galeriji kako izglexda njena kuća na selu i život:

1/7 Vidi galeriju Marija Petronijević život na selu Foto: Printscreen/ Instagram/ petronijevic.marija

– Moje poljoprivredno gazdinstvo polako počinje da liči na prosečnu srpsku kuću na selu u kojoj ima svega dovoljno za sreću i zadovoljstvo sa danonoćnom obaveznom, onu kuću koja se ne boji dolazećih dana, jer nema vremena za strah - stoku treba nahraniti i napojiti, njive zaliti i opleviti, voće orezati, obrati ili pokupiti - rekla je ona ranije za „Blic“.

Kako je i sama odrasla na selu, ovakav način života za nju nije bio potpuna nepoznanica. Ipak, vođenje gazdinstva zahteva mnogo rada, organizacije i svakodnevnog prisustva.

Suprug joj pomaže u najtežim trenucima

Marija je dugo čuvala privatnost svoje porodice i retko je govorila o suprugu sa kojim ima troje dece. Ipak, otkrila je da je upravo on osoba na koju može da se osloni kada se pojave problemi ili je potrebno doneti važnu odluku.

– Da nema njega možda ne bi bilo ni gazdinstva jer kada god je neka kriza, i teška odluka u kojoj treba da se racionalno postupa, on je tu. Pročitala sam mu pitanje i evo šta kaže: bilo bi sasvim u redu, da se bave sa mnom, da sam ja neki Žan-Pol Sartr, a da si ti Simon de Bovar, imalo bi se i o čemu pisati, taman i da je neki skandal u pitanju.

Foto: Printscreen

Sve napisano bi imalo širi smisao, a ovako, šta treba da se piše koliko sam ovaca danas morao sa tobom da jurim po livadi, ili koliko mleka je neka ovca dala? Čekaj dok dođemo do toga da se lanolin najvećeg kvaliteta izdvoji iz vune, i dok podignemo nivo imunoglobulina u kolostrumu i mleku nekoliko puta, možda i zavredi da se o tome i napiše nešto, ali ne o meni nego o postupku pa da i drugi to mogu da urade.

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