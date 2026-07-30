Slušaj vest

Princeza Dajana je u novootkrivenom pismu školskom prijatelju opisala svoj medeni mesec sa tadašnjim princom Čarlsom kao „blažen“. Međutim, godinama kasnije otkrila je potpuno drugačiju realnost.

Tokom 12-dnevnog krstarenja kraljevskog para po Mediteranu na jahti „Britanija“ nakon njihovog venčanja u julu 1981. godine, Dajana se kasnije prisećala da ju je potpuno obuzela Čarlsova dugogodišnja veza sa Kamilom Parker Boulz, prenosi People.

„Noću sam sve vreme sanjala Kamilu“, rekla je Dajana biografu Endruu Mortonu u snimcima napravljenim za njegovu biografiju iz 1992. godine. „Bila sam potpuno opsednuta Kamilom.“

Prevara

Dajana je pre venčanja otkrila narukvicu za „oproštaj“ koju je Čarls nameravao da pokloni Kamili. Dajana je na medenom mesecu, dok su upoređivali rasporede, posmatrala kako dve Kamiline fotografije ispadaju iz dnevnika njenog novog supruga.

Princ Čarls i princeza Dajana Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Još optužujući par bio je, kako navodi kraljevski biograf Ketrin Majer, par dugmadi za manžetne. Kamila je Čarlsu poklonila personalizovani set — nečega čega je Dajana bila „i te kako svesna“, a princ je bio primetno „u velikoj panici“ kada je izgubio jedno dugme neposredno pre predsvadbenog bala u Bakingemskoj palati.

Čarls je potom na medenom mesecu nosio par dugmadi za manžetne koje mu je poklonila Kamila.

„Dugmad za manžetne se pojavljuju na njegovim zglobovima — dva slova 'C' isprepletana kao Šanelov logo. Iz prve sam shvatila; znala sam tačno. 'Kamila ti je to dala, zar ne?'“, prisetila se Dajana u razgovoru sa Mortonom. „On je rekao: 'Da, i šta je tu loše? To je poklon od prijateljice.' I, čoveče, kakvu smo svađu imali.“

Pismo

Udaljenost između supružnika je bila očigledna i u pismu koje je Čarls napisao sa jahte, iako je u njemu izjavio: „Brak je veoma zabavan.“

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: BBC / Planet / Profimedia

„Dajana juri okolo i čavrlja sa svim mornarima i kuvarima u kuhinji itd., dok ja ostajem poput pustinjaka na palubi sa verandom, uronjen od čistog uživanja u neku od knjiga Lorensa van der Posta“, napisao je on, otkrivajući da je par provodio vreme odvojeno tokom medenog meseca.

Dajana je pravila sličnu prividnu sliku u javnosti. Nakon krstarenja, ona i Čarls su otišli u Balmoral u Škotskoj kako bi posetili kraljevsku porodicu. Na pitanje novinara o bračnom životu, Dajana se nasmešila i rekla da bi ga „toplo preporučila“.

Poremećaj ishrane

Međutim, novopečena princeza od Velsa patila je iza kulisa. Ispričala je Mortonu da se, pored usamljenosti i nesigurnosti u pogledu svog braka, tokom medenog meseca borila i sa napadima bulimije.

princeza Dajana, kralj Čarls Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

O svom poremećaju ishrane govorila je detaljnije u čuvenom intervjuu za emisiju Panorama na kanalu ,,BBC One" 1995. godine, nazivajući ga „tajnom bolešću“ sa kojom se borila godinama.

„To je bio simptom onoga što se dešavalo u mom braku. Vapila sam za pomoći, ali sam slala pogrešne signale, a ljudi su koristili moju bulimiju kao izgovor. Odlučili su da je to problem: Dajana je nestabilna“, rekla je. „Uzrok je bila situacija u kojoj smo moj suprug i ja morali sve da održavamo u redu jer nismo želeli da razočaramo javnost, a očigledno je bilo mnogo anksioznosti u naša četiri zida.“

Razvod i prevare

Na kraju, Čarls i Dajana su se rastali 1992. godine, a razveli četiri godine kasnije. Oboje su priznali vanbračne veze, uključujući Čarlsovu obnovljenu romansu sa Kamilom, kojom se oženio 2005. godine. Kada je 2023. godine stupio na presto, ona je postala njegova kraljica supruga.

Tragedija

Dajana je poginula u saobraćajnoj nesreći u avgustu 1997. godine i nije imala zvaničnu državnu sahranu.

Kralj Čarls, prinčevi Vilijam i Hari na sahrani princeze Dajane Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Gledajući unazad, Majerova navodi kako veruje da je taj brak bio osuđen na propast od samog početka, a da je medeni mesec bio prvi veliki znak upozorenja: „Ono što je toliko upečatljivo u vezi sa Čarlsom i Dajanom jeste to što su stupili u brak ne razumevajući gotovo ništa jedno o drugom — niti šta time čine sebi.“

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana