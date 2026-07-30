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Kejt Midlton se osmehuje, maše okupljenima i deluje kao da ponovo zrači. Od povratka u javnost postepeno se vraća svojim kraljevskim dužnostima i ostavlja utisak snažne i spokojne žene. Ipak, iza osmeha krije se izuzetno težak period koji je morala da prebrodi.

Princeza od Velsa sada je prvi put otvoreno govorila o posledicama borbe sa rakom i hemoterapije, podelivši potresno priznanje: "Ne mogu više da čitam."

Kejt je ove teške reči izgovorila tokom nedavne posete onkološkom centru The Christie u Mančesteru. Tamo je razgovarala sa pacijentima, terapeutima i medicinskim osobljem o svom iskustvu i izazovima sa kojima se suočila tokom lečenja.

Kada joj je jedan od pacijenata ispričao kako mu je umetnost pomogla da se izbori sa bolešću, Kejt je rekla da razume kroz šta prolazi, prenose britanski mediji. Tada je podelila bolno priznanje: "Nisam više mogla ni na šta da se fokusiram."

Kejt Midlton Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Sreću pronašla u bojenju

Za strastvenu ljubiteljku knjiga i diplomiranu istoričarku umetnosti, činjenica da tokom lečenja više nije mogla da čita bila je posebno bolna. Kako nije uspevala da se udubi u štivo i zadrži koncentraciju, utehu je pronašla u jednoj jednostavnoj aktivnosti – bojenju bojanki.

– To mi je dalo priliku da radim nešto, a da ne moram da postignem određeni rezultat – objasnila je princeza.

Kako je ispričala, bojenje joj je omogućilo da se prepusti trenutku i potpuno izgubi u toj aktivnosti. Upravo odsustvo pritiska pomoglo joj je da povrati unutrašnji mir i dozvoli mislima da slobodno lutaju.

Ovakve tegobe poznate su pod nazivima "hemoterapijski mozak" ili "moždana magla" i mogu da se jave kod mnogih obolelih od raka tokom ili nakon hemoterapije. Pacijenti koji se suočavaju sa ovim stanjem često prijavljuju poteškoće sa koncentracijom, rupe u pamćenju, probleme sa pronalaženjem pravih reči, kao i izražen osećaj mentalne iscrpljenosti

Kejt Midlton Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Telo se toliko menja"

Podsetimo, princeza od Velsa je u martu 2024. godine javno saopštila da boluje od raka, ne otkrivajući o kojoj vrsti karcinoma je reč. Danas otvoreno govori o tome da završetak lečenja ne znači i trenutni povratak u uobičajeni život.

– Telo se toliko menja. Ne samo fizički i emocionalno, već i na mnogo dubljem nivou – rekla je Kejt.

Njene reči svedoče o tome koliko je borba sa bolešću ostavila traga na njoj. Otvorenim govorom o izazovima sa kojima se suočava nakon lečenja, princeza od Velsa pruža podršku mnogima koji prolaze kroz slična iskustva i podseća da oporavak često traje dugo i odvija se malim, postepenim koracima.

(Kurir rs/Žena)

VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana: