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Sloboda Mićalović poznata je po svedenom stilu i prirodnoj lepoti, a ovoga puta pokazala je nešto odvažnije izdanje nego što smo od nje navikli.

Glumica je objavila fotografiju nastalu tokom večernjeg izlaska, na kojoj je pozirala u uskoj crnoj haljini sa tankim bretelama. Model koji prati liniju tela naglasio je njenu vitku figuru, dok je duboki dekolte uneo dozu provokativnosti u inače elegantnu kombinaciju.

Upečatljiv detalj uz crnu haljinu

Sloboda je kosu sklonila sa lica i vezala je u nisku punđu, čime je ceo izgled dobio dodatnu dozu sofisticiranosti.

Foto: printcsreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

Posebno su se izdvojile krupne bele minđuše u obliku cveta. One su razbile jednostavnost crne haljine i postale najprimetniji detalj njenog stajlinga.

Glumica je još jednom pokazala da joj nisu potrebni brojni modni dodaci kako bi privukla pažnju, već da uz pažljivo odabranu garderobu može da ostavi snažan utisak.

Komplimenti se nizali

Njeno izdanje nije prošlo nezapaženo među pratiocima, koji su joj u komentarima uputili brojne komplimente.

„Anđeoska lepota“, „Kakva bombetina“ i „Au, šta reći“, "Obožavam te prirodna ženo", samo su neke od reakcija koje su se pojavile ispod fotografije.

Video: Sloboda Mićalović peva