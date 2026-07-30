Džordž Kluni i Amal stigli u Veneciju na filmski vestival

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Predstavnik porodice Džordža Klunija potvrdio je da su o evakuaciji pismom obavestili gradonačelnika Brižola Didijea.

- Dragi Didije, u ovom trenutku nemamo pojma da li će naš prelepi dom preživeti ove strašne trenutke - naveli su u pismu.

Poručili su da se nadaju da su svi njihovi sugrađani bezbedni i istakli da su povezani sa lokalnom zajednicom.

Džordž Kluni, koji je, zajedno sa porodicom dobio francusko državljanstvo krajem 2025. godine, našao se ove godine na listi 500 najbogatijih ljudi u Francuskoj, zahvaljujući svojoj glumačkoj karijeri, ali pre svega svojim poslovnim poduhvatima.

- Amal i ja želimo da kažemo da ćemo, bez obzira na to šta se dogodi sa našim selom, ostati deo ove zajednice i učestvovati u njenoj obnovi. Volimo Brinjol i naše prijatelje koji tamo žive -napisali su.

Šumski požari u Francuskoj zahvatili su područje koje je nekoliko puta veće od Pariza. Prema dostupnim podacima, iz različitih ugroženih područja evakuisano je više stotina hiljada ljudi.

(Kurir.rs/Žena)

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