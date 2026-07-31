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Doris Pinčić Guberović publika u Srbiji pamti po ulozi u popularnoj seriji „Larin izbor“, koja joj je donela veliku prepoznatljivost i van Hrvatske. Iako su njeni glumački angažmani poslednjih godina ređi, Doris nije napustila televiziju, već je gledaoci i dalje prate kao voditeljku emisije „Dobro jutro, Hrvatska“.

Kada se kamere ugase, njena svakodnevica izgleda sasvim drugačije. Slobodno vreme najradije provodi sa porodicom, u prirodi, bašti ili kuhinji, a pratiocima povremeno pokaže i rezultate svog rada.

Doris Pinčić Guberović u seriji Larin izbor Foto: printscreen/instagram/dorispincic_doda

Sa Davorom pronašla porodični mir

Doris je od novembra 2022. godine u braku sa daruvarskim preduzetnikom Davorom Guberovićem. Par je 2023. dobio ćerku Divnu, dok voditeljka iz prvog braka ima sina Donata i ćerku Gitu. Supružnici retko dele zajedničke trenutke, ali Doris povremeno otkrije da sa decom dosta vremena provode u šumi, vožnji bicikla i drugim aktivnostima u prirodi.

Mirniji porodični život uspešno je uskladila sa televizijskom karijerom i privatnim poslom, a njena firma svojevremeno je beležila milionske prihode.

Firma joj prihodovala gotovo milion i po kuna

Doris je direktorka firme DPR d.o.o, osnovane 2015. godine i registrovane za proizvodnju filmova, video-sadržaja i televizijskog programa.

Pogledajte u galeriji kako glumica sada izgleda:

1/9 Vidi galeriju Doris Pinčić Foto: printscreen/instagram/dorispincic_doda

Prema poslovnim podacima objavljenim za 2021. godinu, firma je tada ostvarila prihod od 1.493.661 hrvatske kune, dok je neto dobit iznosila 362.272 kune. Zbog velikog prihoda pojedini mediji su je nazivali milionerkom.

Doris je tokom karijere radila na brojnim televizijskim projektima, u reklamama i kao influenserka, a uz javne nastupe nastavila je da razvija i sopstveni posao.

Prvi brak obeležila afera

Pre Davora, Doris je sedam godina bila u braku sa muzičarem Borisom Rogoznicom, sa kojim ima dvoje dece. Razvod su potvrdili 2020. godine, a u javnosti se potom mnogo govorilo o njegovom odnosu sa kantautorkom Aleks Ognjenom.

Boris je tada javno priznao da je pogrešio i izrazio kajanje zbog svega što je učinio.

Doris Pinčić Guberović i Davor Guberović Foto: printscreen/instagram/dorispincic_doda

– Moje poverenje i prijateljstvo iskorišćeni su i zloupotrebljeni na najgori mogući način. Žao mi je što sam u trenutku slabosti popustio pod „muškim hormonima“ i napravio veliku grešku koja će me pratiti ceo život. Najviše mi je žao što sam time povredio svoju porodicu i prijatelje, moje najmilije. Nadam se da će smoći snage da mi oproste jednog dana – rekao je tada za hrvatski „Stori“.

Aleks je kasnije tvrdila da je njihov odnos trajao od 2016. do jeseni 2019. godine, kao i da joj Boris u početku nije rekao da je oženjen.

– Nije nam baš bilo lako da dogovaramo zajedničke susrete, ali znali smo da se uskladimo i nađemo kod njega u stanu – ispričala je za „24sata.hr“.

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