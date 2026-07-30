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Glumica i pevačica Dženifer Lopez ovo leto provodi u znaku velikih životnih promena. Nakon što je nedavno proslavila 57. rođendan, pred njom je i emotivno razdoblje - njeni 18-godišnji blizanci Maks i Emi uskoro odlaze na fakultet.

Druženje u Rimu pre odlaska na fakultet

Pre nego što krenu svako svojim putem, porodica je zajedno otputovala u Rim. Lopez je snimljena u društvu svojih 18-godišnjaka kako obilaze znamenitosti italijanske prestonice, među kojima i Koloseum, a slobodno vreme iskoristili su za šetnje gradom i nezaobilazni sladoled. Lopez je viđena i u kupovini u ekskluzivnoj ulici Via Kondoti, uz pojačano obezbeđenje.

Njihovo putovanje usledilo je neposredno nakon njenog rođendana 24. jula, pa je ujedno i prilika za slavlje, ali i za zajedničke trenutke pre velikih promena koje slede. Emi i Maks, koje Lopez ima sa bivšim suprugom Markom Antonijem, ove godine su završili srednju školu i na jesen započinju studije, svako na drugom univerzitetu.

Govoreći o njima, pevačica nije skrivala ponos.

"Jako sam ponosna što su sebi postavili ciljeve", rekla je za Ekstra, istakavši da su oboje primljeni na svih pet fakulteta na koje su se prijavili, te da su dobili stipendije, prenosi Hola.

Osvrnula se i na njihov trud kroz godine školovanja, uključujući izazove sa ADHD-om.

Pogledajte u galeriji Dženifer Lopez sa blizancima Emom i Maksom:

1/9 Vidi galeriju Dženifer Lopez u džemperu koji skoro svaka Srpkinja ima Foto: Printscreen/Instagram/headtotoecelebs

"Gledala sam koliko su naporno radili, još od vremena kada škola postane ozbiljnija, negde od petog razreda. Samo su radili, radili i radili“, rekla je i dodala: "Ponosna sam jer su ostvarili ono što su rekli da će ostvariti. I pre svega, dobri su ljudi - brižni i velikog srca."

Naglasila je i vrednosti koje je nastojala da im usadi.

"Uvek ih pitam: "Šta mama kaže?" A oni odgovore: "Nije važno imati dobre ocene, važno je biti dobar čovek." I ja kažem: "Tako je'“, prisetila se Lopez u istom razgovoru.

Odlazak dece na fakultet za Lopez označava početak nove životne faze, koju, kako priznaje, dočekuje sa ponosom, ali i dozom emocija.

Pogledajte video: Trening Dženifer Lopez