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Kanje Vest i njegova bivša lična asistentkinja Loren Pišota nagodili su se u slučaju koji je pokrenula protiv njega zbog seksualnog uznemiravanja. Pišota je za Vesta radila od 2021. do 2023. godine, a obavljala je više poslova, između ostalog i posao voditeljke njegovog tima na muzičkim i modnim projektima.

Postigli nagodbu

U sudskim dokumentima, u koje je Dejli mejl imao uvid, advokati Loren Pišote naveli su da je nagodba postignuta 23. jula. Dodali su da je reč o bezuslovnoj nagodbi te da će u roku od 45 dana zatražiti službeno odbacivanje tužbe. Detalji dogovora nisu objavljeni.

Pogledajte u galeriji fotografije Kanjea Vesta:

1/7 Vidi galeriju Kanje Vest je u poslednje vreme izneo niz šokantnih izjava Foto: Printscreen/Youtube/JustinLaboy, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Slučaj je rešen", kratko je za Dejli mejl rekao Pišotin advokat Erik Fudali. Predstavnici 49-godišnjeg Vesta zasad se nisu oglasili.

Optužila ga za uznemiravanje i seksualni napad

Pišota je tužbu protiv Vesta podnela 2024. godine. Tvrdila je da je od nje tražio seksualne odnose, slao joj poruke seksualnog sadržaja te masturbirao pred njom tokom leta privatnim avionom. U dokumentima predatim sudu u julu 2025. navela je da ju je Vest više puta seksualno uznemiravao i napao. Vest je preko svojih advokata odbacio sve optužbe.

Prema sudskom podnesku iz prošle godine, Pišota mu se usprotivila nakon što je nekoliko puta pokušao da je poljubi te mu rekla da je njegovo ponašanje neprofesionalno. Opisala je i događaj iz vremena kada su radili na albumu "Donda". Vest ju je, prema njenim tvrdnjama, pozvao u hotelsku sobu, a kada je stigla, legao je na krevet i tražio da legne pored njega.

U tužbi se navodi da je nevoljno pristala, nakon čega je Vest počeo otvoreno da govori o seksu, dok je ona nastavila da odbija njegove pokušaje približavanja.

Tvrdila da ju je napao u hotelskoj sobi

Pišota je tvrdila i da ju je Vest neprimereno dodirivao. Navela je da mu je odmah rekla da prestane, nakon čega je on ubrzo zaspao, a ona napustila sobu. Tokom istog putovanja Vest je, prema njenim rečima, zatražio da se istušira u njenoj sobi.

Kanje Vest Foto: ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Gurnuo je vrata i ušao pravo u kupatilo", navodi se u tužbi.

Pišota je tvrdila da se zatim pojavio samo sa peškirom oko struka, koji je ubrzo ispustio i ostao go. Prema njenim navodima, pritisnuo ju je uz krevet, telom joj onemogućio kretanje i seksualno je napao. Navela je i da joj se Vest nakon toga iskreno izvinio, ali da je posle nastavio sa uznemiravanjem.

Vestov tim odbacio optužbe

Vestov portparol prošle je godine za Dejli mejl rekao da je svaka nova verzija Pišotine priče u suprotnosti sa prethodnom te da su njene tvrdnje sve apsurdnije i bizarnije.

"Veruje li gospođica Pišota doista u svoje izmišljotine? To ne možemo znati. Ali ovaj novi nastavak njene fantazije dovodi u pitanje sva njena prošla, sadašnja i buduća svedočenja", poručili su tada iz Vestovog tima.

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