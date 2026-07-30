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Glumac Ben Aflek osvojio je milion dolara u humanitarnom izdanju kviza "Želite li da postanete milioner". Time se pridružio listi poznatih ličnosti koje su u popularnom šouu osvojile maksimalan iznos, piše Miror.

Napeta završnica

U posebnom izdanju kviza poznate ličnosti igraju u paru sa iskusnim kvizašima, a sav osvojeni novac donira se u humanitarne svrhe. Aflek je zaigrao sa Džejmijem Dingom, nekadašnjim šampionom kviza "Jeopardy!". Igrali su za fondaciju Eastern Congo Initiative, koju je Aflek suosnovao 2010. godine.

Pogledajte u galeriji kako je Aflek reagovao na pobedu:

1/6 Vidi galeriju Ben Aflek osvojio milion dolara u kvizu Želite li da postanete milioner Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Par je stigao do poslednjeg pitanja za milion dolara, koje je glasilo: "U sklopu godišnje tradicije za Dan zahvalnosti, koje od navedenih imena nije nosila ćurka koju je pomilovao američki predsednik?" Ponuđeni odgovori bili su Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese i Spaghetti & Meatball.

Na poslednjem pitanju iskoristio dva džokera

Aflek i Ding nisu bili sigurni u odgovor pa su iskoristili džoker "pitaj voditelja". Voditelj Džimi Kimel rekao je da misli kako je tačan odgovor D, Spageti i Mitbol. Ben mu je na to odgovorio: "Zapravo, ti se jako dobro razumeš u hranu i aktuelnosti. Mogao bi ovo znati."

Kimel se potom našalio na račun predsednika Donalda Trampa: "Mogu zamisliti Donalda Trampa sa velikom činijom u rukama kako jede špagete sa mesnim okruglicama", rekao je pa dodao: "To mi zvuči kao odgovor koji ne pripada među ostale."

Kako bi bili sigurniji, odlučili su da iskoriste i džoker "pozovi prijatelja". Pozvali su Džejmijevog prijatelja Stifena Morisona, takođe iskusnog kvizaša. Džejmi se pritom našalio sa voditeljem: "Džimi, ovaj moj prijatelj mogao bi da ti se svidi. Završio je Harvard, otac je, razlika među nama je dve godine. Prošli smo puno toga zajedno, baš kao Ben i Met."

Kimel je aludirao na svoju poznatu lažnu svađu sa Metom Dejmonom i uzvratio pitanjem: "Tražiš li ti to nevolje?"

Morison nije znao tačan odgovor pa su Džejmi i Ben morali sami da odluče. Odabrali su odgovor D, Spaghetti & Meatball, i pogodili te osvojili milion dolara.

Prethodni pobednici

Aflekov prijatelj Met Dejmon istu je nagradu osvojio 2025. godine, kada je igrao u paru sa Kenom Dženingsom. Glavnu nagradu u istoriji kviza osvojilo je još nekoliko poznatih ličnosti, među kojima su zvezde serije "U kancelariji" Oskar Nunjez i Kejt Flaneri, komičar Aik Barinholc sa svojim ocem Alanom te šef Dejvid Čang.

Donacija za istočni Kongo

Osvojeni iznos namenjen je Aflekovoj fondaciji Istern Kongo inišijativ, koju je osnovao sa Vitni Vilijams. Reč je o neprofitnoj organizaciji koja pomaže lokalnim udruženjima da prošire pristup osnovnim uslugama, stvore više ekonomskih prilika i promovišu pravdu. Na zvaničnim stranicama fondacije stoji: "Naš je cilj ostvariti merljiv i dugoročan uticaj u zajednicama širom istočnog Konga."

Pogledajte video: Svađa Džej Lo i Bena Afleka