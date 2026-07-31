dvor se priprema za moguću smenu na prestolu

dvor se priprema za moguću smenu na prestolu

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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Handan shvata koliko Anastasija voli njenog sina Ahmeda Foto: Promo

Sadržaj 15. epizode

Velike boginje nemilosrdno se šire Topkapi palatom, a život sultana Ahmeda visi o koncu. Dok se lekari bore da ga spasu, vest o njegovoj bolesti preti da izazove pobunu u prestonici. Sultanija Safije i Handan suočavaju se sa sve većim pritiskom, dok Halime u bolesti svog suparnika vidi priliku da njen sin Mustafa konačno stupi na presto. U senci epidemije, Šahin Giraj nastavlja da plete opasnu mrežu spletki koja bi mogla zauvek promeniti sudbinu Osmanskog carstva.

Anastasija odbija da napusti Ahmeda uprkos opasnosti po sopstveni život, a njena odanost biće stavljena na najveće iskušenje. Istovremeno. U Carigrad je stigao Enzo, otac koji očajnički traga za svojom davno otetom kćerkom Anastasijom, ne sluteći koliko mu je blizu. Dok se dvor priprema za moguću smenu na prestolu, savezništva se sklapaju i raspadaju, a svaka odluka može imati kobne posledice.

I princ Mustafa je zaražen boginjama Foto: Promo

Kada se bolest proširi i na princa Mustafu, među stanovnicima palate zavladaće strah da bi epidemija mogla da uništi čitavu osmansku dinastiju. Glasine će se proširiti prestonicom, a borba za vlast postaće nemilosrdnija nego ikad.

Dok Derviš-paša ostaje nepokolebljivo odan sultanu Ahmedu uprkos primamljivim ponudama, Safije i Halime vode tihu bitku za prevlast u haremu. Svaka od njih pokušava da obezbedi svoju vlast posle smrti sultana, dok neizvesnost oko Ahmedovog oporavka otvara prostor novim zaverama. Međutim, upravo u trenutku kada se čini da veću nesreću nije moguće zamisliti, jedno šokantno saznanje zapretiće da razotkrije izdaju u samom srcu vladarske porodice i zauvek promeni odnose među njenim članovima.

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