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Ema Roberts blistala je od sreće proteklog vikenda razmenjujući zavete sa glumcem Kodijem Džonom na imanju njegove porodice u Ajdahu. Uz njih su bili članovi porodice i brojna poznata lica, među kojima su bile Kristen Stjuart, Demi Mur, Sara Polson i Bili Lurd. Posebno mesto među zvanicama imala je i Emina slavna tetka Džulija Roberts, a na venčanje je došla sa suprugom Danijem Moderom.

Ali jedan član porodice nije se pojavio. Njen otac, 70-godišnji glumac Erik Roberts, nije bio među zvanicama te izvori bliski porodici tvrde da se nije radilo o slučajnosti. Prema pisanju Dejli mejla, Ema ga navodno nije pozvala jer već godinama ne želi da održava odnos sa njim.

"Ema nije pozvala oca na venčanje jer ne želi da bude u njegovoj blizini. Niko joj nije ni predložio da ga pozove jer svi znaju da je to osetljiva tema", rekao je izvor.

Iza njene odluke, kako tvrdi, kriju se godine razočaranja i osećaj da otac nije bio uz nju u periodu u kojem joj je bio najpotrebniji.

"Ljuta je na njega već godinama, ponajviše zato što smatra da joj nikada nije pružao očinsku podršku. Nije bio prisutan dok je odrastala", dodao je.

Erik Roberts nakon venčanja ipak je poslao pomirljivu poruku: "Volim svoju ćerku i uvek ću je voleti. Predivno je to što je proslavila onako kako želi i sa ljudima koje želi uz sebe."

Godine teških zameranja

Erik nikada nije skrivao da je tokom Eminog detinjstva bio nepouzdan i emocionalno nedostupan. U aprilu je u podkastu "Really Famous with Kara Mayer Robinson" otvoreno priznao da se u vreme njenog odrastanja na njega nije moglo osloniti. O svojim je propustima pisao i u memoarima "Runaway Train", objavljenim 2024. godine, u kojima je priznao da je napustio Emu kada je imala samo sedam meseci.

"Voleo sam svoju malu ćerku snagom Herkula, uprkos svim slabostima. Ipak, nisam se mogao nositi sa dolaskom deteta u svoj život ni sa roditeljstvom. Još uvek nisam očinska figura", napisao je i otkrio da se godinama borio sa zavisnošću od droga, zbog čega je izgubio starateljstvo nad kćerkom.

"Najveća posledica moje zavisnosti bio je gubitak Eme. Nikada nisam smatrao da zaslužujem fizičko starateljstvo nad njom", priznao je.

Pogledajte u galeriji fotografije Eme Roberts i Kodija Džona:

1/6 Vidi galeriju Ema Roberts, Kodi Džon Foto: Printscreen/Instagram/emmaroberts

Emu je podizala majka Keli Kaningam, sa kojom je glumica i danas izuzetno bliska. Prema rečima izvora, njih dve razgovaraju gotovo svakodnevno, a ona joj je od početka bila najveća podrška, kako u privatnom životu, tako i tokom izgradnje glumačke karijere. Ema je prvu manju ulogu dobila sa deset godina, pojavivši se u filmu "Beli prah" (Blow) sa Džonijem Depom. Nakon toga usledili su tinejdžerski hitovi "Akvamarin", "Nensi Drov" i "Divlje dete" (Wild Child), kao i serija "Neukrotiva Ema" (Unfabulous), zahvaljujući kojoj je postala jedna od najtraženijih mladih glumica u Holivudu.

Izvor tvrdi da joj je upravo njen profesionalni uspeh zakomplikovao odnos sa ocem, čija je karijera u tom periodu počela da usporava.

"Kada je postala slavna, počeo je da se takmiči sa njom. Njegov ego radio je punom snagom i pitao se šta je sa njim. Ta bol seže daleko u prošlost", tvrdi izvor. Erik je posle navodno shvatio koliko je pogrešio te joj se izvinio, ai Ema nije bila spremna da pređe preko svega: "Prekinula je taj odnos pre više od deset godina. Još uvek gaji loša osećanja i ne može da mu oprosti", dodao je izvor.

Pomirenje nije na vidiku

Otac i ćerka danas se gotovo uopšte ne viđaju. Ema već godinama ne dolazi na njegove rođendanske proslave ni porodična okupljanja za Dan očeva, a Erik navodno nema odnos ni sa njenim petogodišnjim sinom Roudsom.

"Ne druže se i ne razgovaraju. To ga jako boli, ali ne može ništa da učini. Odustao je od pokušaja da joj se približi. Ona zna da je on tu bude li ikada ponovo poželela odnos sa njim", ispričao je izvor.

Iako ne učestvuje u njenom životu, u Erikovom domu još uvek se nalazi uokvirena fotografija nasmejane Eme iz mlađih dana, postavljena na vidljivo mesto u njegovoj kancelariji. Ni odnosi ostatka porodice Roberts nisu sasvim jednostavni. Prema drugom izvoru, Džulija Roberts nije pomogla unuci/nećakinji da napravi prve korake u Holivudu, ali ne zbog ličnih nesuglasica.

"Džulija ima pravilo da nikome ne pomaže u karijeri. Smatra da je bolje da se svako izbori za sebe", objasnio je izvor.

Ema i Džulija ipak su se tokom godina znatno zbližile. Slavna glumica redovno je uključuje u porodična okupljanja, a Ema je bliska i sa njenim suprugom Danijem te njihovom decom. Zbog toga nikoga nije iznenadilo to što je njena tetka bila među najvažnijim gostima na venčanju.

S druge strane, Džulija i brat Erik navodno održavaju korektan, ali ne posebno blizak odnos. Deo napetosti pripisuje se njegovoj sklonosti da u javnosti govori o porodičnim stvarima. Erik je 2018. godine čak tvrdio da Džulija i Ema njemu duguju svoje karijere, rekavši da bez njega ne bi postale slavne glumice. Nekoliko godina posle povukao je te reči i javno se izvinio sestri.

"Bila je to glupa izjava. Bio sam ponosan na nju, ali taj sam ponos okrenuo u sopstvenu korist. Nadam se da će Džulija prihvatiti ovo javno izvinjenje", napisao je u memoarima.

Erik danas tvrdi da su on i Džulija u dobrim odnosima, ali čini se da je jaz između njega i kćerke znatno dublji. Njegov izostanak sa njenog venčanja tako nije bio tek neobičan detalj sa porodične proslave, već još jedan pokazatelj razdora koji se, barem zasad, ne uspeva popraviti. Predstavnici Eme, Erika i Džulije Roberts nisu komentarisali tvrdnje anonimnih izvora.

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