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Šon Didi Kombs biće pušten iz zatvora ranije nego što je bilo planirano, uprkos tome što je nedavno učestvovao u tuči zbog koje je završio u samici. Kombs (56), koji je prošlog jula oslobođen najtežih optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, ali je osuđen za organizovanje prostitucije, prema novim podacima trebalo bi da bude pušten na slobodu 24. januara 2028. godine.

Datum izlaska

Kombs je prvobitno trebalo da izađe iz zatvora 8. maja 2028, no datum je potom bio pomeren na 4. jun iste godine zbog optužbi da je u zatvoru konzumirao alkohol i obavio nedozvoljen telefonski poziv. Njegov advokat odbacio je te optužbe.

Pogledajte u galeriji fotografije Šona Didija Kombsa:

1/5 Vidi galeriju Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia, Shutterstock, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U oktobru prošle godine datum izlaska pomeren je na 25. april 2028. na osnovu zakona FIRST STEP Act, reforme zatvorskog sistema donete tokom mandata Donalda Trampa, koja je omogućila ranije puštanje na slobodu desetinama hiljada osuđenika. Datum je potom korigovan na 15. april 2028, a prošlog meseca ponovo je pomeren na 23. februar 2028. Prema poslednjim podacima Saveznog ureda za zatvore, Kombs bi sada trebalo da bude pušten 24. januara 2028. Iz Saveznog ureda za zatvore nisu želeli da objasne zbog čega je datum ponovo promenjen.

"Zbog privatnosti i sigurnosti ne komentarišemo uslove boravka zatvorenika, uključujući planove o puštanju na slobodu ili razloge zbog kojih se datum izlaska menja", poručili su za Dejli mejl.

Sukob u zatvoru

Novo skraćenje boravka u zatvoru objavljeno je nedelju dana nakon što se Kombs potukao sa drugim zatvorenikom u saveznom zatvoru Fort Diks u Nju Džersiju. Prema pisanju TMZ-a, koji se poziva na više izvora, reper je napao drugog zatvorenika nakon verbalne uvrede.

Šonu Didiju Kombsu ponovo skraćena zatvorska kazna Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Izvori tvrde da je nakon guranja izbila tuča. Čuvari su brzo intervenisali i razdvojili ih, a Kombs je nakon incidenta navodno završio u samici. Portparol zatvora Fort Diks odbio je da potvrdi da se incident dogodio.

"Ne objavljujemo informacije o smeštaju zatvorenika niti komentarišemo da li je neko predmet optužbi, istraga ili disciplinskih mera", rekao je za Dejli mejl.

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