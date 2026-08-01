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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Safije kuje planove Foto: Promo

Sadržaj 16. epizode

Dok se sultan Ahmed i princ Mustafa i dalje bore sa velikim boginjama, neizvesnost potresa Topkapi palatu i čitavo Osmansko carstvo. Derviš-paša i sultanija Handan pokušavaju da spreče širenje glasina o sultanovom stanju, ali strah od pobune svakim trenutkom postaje sve veći. Istovremeno, sultanija Safije odbija da se prepusti očaju i počinje da priprema poteze koji bi mogli da odrede budućnost dinastije.

Svesna da se odnos snaga menja, Safije pruža ruku Mehmetu Giraju i nudi mu savez koji će iznenaditi i njegove najbliže. Dok Mehmet pokušava da sačuva odanost prema bratu, Šahin Giraj sve teže prihvata njegove odluke, pa između dvojice braće dolazi do ozbiljnog sukoba koji bi mogao da promeni njihove planove.

Anastasija traži pomoć od sultanije Safije, ali je ona odbija Foto: Promo

U međuvremenu, Anastasija ne odustaje od želje da bude uz Ahmeda uprkos smrtonosnoj opasnosti koja preti svima koji mu se približe. Njena odanost izaziva čuđenje na dvoru, dok se među stanovnicima harema sve više šire strah i praznoverje zbog svega što se događa oko nje i sultana. S druge strane, Derviš-paša otkriva sultaniji Handan strašnu tajnu o svojoj izdaji, koja je u trenutku promenila sve.

Dok pobunjenici prilaze palati, nemiri prete da prerastu u otvorenu pobunu, a dvor ostaje suočen sa jednom od najvećih kriza u Ahmedovoj vladavini. Dok jedni pokušavaju da sačuvaju poredak, drugi koriste nastali haos kako bi ostvarili svoje ciljeve, ne sluteći da će svaki njihov potez imati dalekosežne posledice.

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