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Nik Rajner (32), sin reditelja Roba Rajnera (78), optužen za brutalno ubistvo roditelja, disciplinski je kažnjen nakon verbalnog sukoba sa čuvarima u zatvoru Twin Towers u Los Anđelesu. Vest o incidentu i detalje njegovog ponašanja otkrio je izvor upoznat sa situacijom za časopis People. Novi navodi ukazuju i na ozbiljno pogoršanje njegovog fizičkog i psihičkog stanja tokom višemesečne izolacije.

Sukob nakon tuširanja

Incident se dogodio 27. aprila, kada je Rajner nakon tuširanja čekao povratak u ćeliju. Prema izvoru za People, postao je neprijateljski raspoložen, vikao, psovao i odbijao naređenja jer se čuvari nisu odmah vratili po njega. Oni su u tom trenutku intervenisali zbog sumnje na predoziranje drugog zatvorenika.

Pogledajte u galeriji trenutak hapšenja Nika Rajnera:

Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Rajner je vređao šerifa i narednika, zbog čega su pozvana još trojica čuvara. Fizičkog sukoba nije bilo, ali je kažnjen petodnevnim gubitkom telefonskih poziva, poseta i pristupa zatvorskoj kantini.

"Više niko ne bi prepoznao Nika"

Poslednjih sedam meseci proveo je u gotovo potpunoj izolaciji, pod stalnim videonadzorom i uz provere svakih 15 minuta. Izvori bliski porodici tvrde da je zbog izolacije i jakih lekova izrazito smršao, gotovo oćelavio te da mu se psihičko stanje naglo pogoršalo. Navodno nepovezano govori, teško komunicira sa advokatima i ne može da procesuirala stvarnost. Njegov brat Džejk i sestra Romi strahuju da se možda nikada neće oporaviti te da mu je zdravlje ozbiljno ugroženo.

Optužbe za ubistvo i borba za nasleđe

Nik Rajner, sin Roba Rajnera
Nik Rajner, sin Roba Rajnera Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Rajner je optužen za dvostruko ubistvo prvog stepena nakon što su njegovi roditelji, Rob Rajner i Mišel Singer Rajner (70), 15. decembra 2025. pronađeni izbodeni u svom domu u Brentvudu. U februaru se izjasnio da nije kriv. Ako bude osuđen, preti mu doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja ili smrtna kazna.

Godinama se borio sa zavisnošću od heroina i mentalnim bolestima, uključujući šizofreniju. Nedavno je zatražio pristup fondaciji vrednoj više od 1.5 miliona dolara koju su mu ostavili roditelji, tvrdeći da mu je novac potreban za advokate i osnovne potrebe u zatvoru.

(Kurir.rs/Net)

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