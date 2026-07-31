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Sloboda Mićalovićponovo je posetila Trebinje, grad koji zauzima posebno mesto u njenom životu i karijeri. Ovoga puta društvo joj je pravila ćerka Vera Ćetković, koja je nedavno napravila prve korake u svetu glume.

Majka i ćerka prisustvovale su specijalnoj filmskoj projekciji "Hajduka u Beogradu" u okviru Festivala evropskog i mediteranskog filma u Trebinju, a zatim su vreme provele u druženju sa kolegama. Njihovo zajedničko pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, posebno zbog toga što Vera, prema komentarima prisutnih, sve više podseća na poznatu majku.

Pogledajte u galeriji fotografije majke i ćerke za kojima se okrenuo ceo grad:

1/4 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vera Ćetković u Trebinju Foto: instagram/hajduk.u.beogradu

Pojavile se u crnom

Sloboda i Vera za ovu priliku odabrale su elegantne crne haljine, koje su upotpunile jednostavnim frizurama i svedenom šminkom. Osim fizičke sličnosti, mnogi su primetili da je tinejdžerka od majke nasledila i držanje, eleganciju i stil.

Vera je dobila brojne komplimente zbog izgleda, talenta i vaspitanja, što je Slobodi, kao ponosnoj majci, bilo posebno važno.

Mlada Vera Ćetković debitovala je u filmu „Hajduk u Beogradu“, snimljenom prema istoimenom romanu Gradimira Stojkovića. U ostvarenju reditelja Milana Todorovića tumači Robertu, jednu od zapaženijih mladih junakinja. U glumačkoj postavi nalaze se i njeni roditelji Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković.

Vera Ćetković na premijeri filma Hajduk u Beogradu Foto: M.M./ATAImages

Uživanje u Trebinju

Film „Hajduk u Beogradu“ prikazan je u okviru Festivala mediteranskog i evropskog filma u Trebinju, gde je privukao veliku pažnju publike. Nakon projekcije, gledaoci su imali priliku da se druže sa delom glumačke ekipe koju su činili mladi glumac Todor Jovanović, Vera Ćetković, Ana Lečić i Sloboda Mićalović.

Boravak u gradu na Trebišnjici glumci su iskoristili i za šetnju starim gradskim jezgrom. Posebnu pažnju privukla je Sloboda Mićalović, koja se sa svojom ćerkom i filmskim sinom Todorom Jovanovićem fotografisala ispred čuvene Anđelkine kapije, mesta koje je ostalo upamćeno po snimanju kultne serije „Ranjeni orao“. Upravo je u toj seriji Sloboda ostvarila jednu od svojih najvoljenijih televizijskih uloga, tumačeći lik Anđelke Bojanić, zbog čega je fotografija izazvala brojne pozitivne reakcije.

Sloboda Mićalović sa ekipom filma Hajduk u Beogradu ispred Anđelkine kapije Foto: instagram/hajduk.u.beogradu

Topao prijem publike i susret sa glumačkom ekipom još jednom su potvrdili da je „Hajduk u Beogradu“ jedno od domaćih ostvarenja koje uspešno pronalazi put do gledalaca svih generacija. Atmosfera u Trebinju pokazala je da film nastavlja uspešan festivalski život, dok su druženje sa publikom i šetnja gradom bili prilika da glumci osete gostoprimstvo jednog od najlepših gradova regiona. Naredna stanica ekipi je Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Novi film Milana Todorovića je bio najledanije domaće ostvarenje prošle godine u našim bioskopima sa više od 150.000 ljudi.

Sloboda nije želela da joj ćerka postane glumica

Iako je Vera ulogu dobila zahvaljujući uspešnom kastingu, njeni roditelji u početku nisu bili oduševljeni idejom da zakorači u glumački svet. Sloboda je uoči premijere priznala da je zbog ćerkinog debija imala veću tremu nego zbog sopstvenog pojavljivanja u filmu.

„Lagala bih kada bih rekla da nemam tremu. Zaboravila sam da je sada i meni premijera, jer je fokus na njoj, budući da je njoj prvi put. Iskreno, kao i svi glumci, nisam bila presrećna što ona ulazi u ovaj svet jer je ovaj posao zarazan. Dopadne ti se, jer je najlepši posao na svetu“, iskrena je bila Sloboda.

Vera Ćetković na premijeri filma Hajduk u Beogradu Foto: M.M./ATAImages

Glumica je potom ispričala kako je njena ćerka došla na ideju da se prijavi za ulogu.

„Vera je čitala lektiru ‘Hajduk u Beogradu’, videla sam knjigu na stolu i rekla joj da se upravo snima film. Ona je rekla da želi da ode na kasting. Mnogi iz njenog odeljenja su se prijavili, a onda me je Toki nazvao i rekao: ‘Odlučio sam, Vera igra Robertu’. Iskreno sam mislila da neće dobiti ulogu i nadala se da će je odbiti. Toki mi je rekao: ‘Okej, ti reci detetu da ne može da igra, ja sam joj dao ulogu.’ Nisam mogla da joj zabranim, pa sam na kraju prihvatila.“

O budućnosti će sama odlučiti

Sloboda je naglasila da ne želi da utiče na ćerkin izbor profesije, već da joj je važno da Vera svoje prvo glumačko iskustvo pamti po lepim trenucima.

Vera Ćetković u filmu Hajduk Beogradu Foto: YouTube/ MCF MegaComFilm

„Najvažnije mi je da se zabavila, stekla nove prijatelje i odradila dobar posao – reditelj je zadovoljan. Ima 15 godina, sve ostalo će ona odlučiti. Kao majci, najvažnije mi je da je uživala na snimanju, a kao glumici da je uspela da odgovori zahtevnoj i kompleksnoj ulozi“, rekla je Sloboda.

Video: Sloboda Mićalović o ćerki Veri i njenom debiju kao glumice