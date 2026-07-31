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Danas je poznata kao supruga Džefa Bezosa, ali Loren Sančez je imala buran ljubavni život pre nego što je ušla u vezu sa poznatim milijarderom. Kao novinarka i nekadašnja TV voditeljka, bila je u vezama sa mnogim poznatim muškarcima - sportistima, glumcima, producentima i moćnim ličnostima iz Holivuda. Čak je nekoliko puta bila verena.

Pre udaje za Bezosa, Loren su nazivali najpoznatijom ljubavnicom na svetu.

1/10 Vidi galeriju Loren Sančez Foto: Profimedia, Matt Crossick / Alamy / Profimedia, Jeffrey Mayer / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Rori Markes

Njena prva velika ljubav, prema stranim medijima, bio je sportski komentator Rori Markes, za koga se verila dok je bila mlada pripravnica u Los Anđelesu. Veza je završila kada je on promenio posao, ali su ostali u dobrim odnosima. On je kasnije preminuo, a Loren o toj vezi nikada javno nije govorila.

Entoni Miler

Loren je bila verena za Entonija Milera, igrača američkog fudbala. Veza je trajala četiri godine, ali su se razišli 2000. godine. Nakon raskida su se međusobno optuživali za ljubavne afere tokom braka, a Miler je tvrdio da mu je Loren “iznudila verenički prsten”. Ona nikada nije to demantovala, ali ni potvrdila.

Derek Fišer

Derek Fišer Foto: Meg Oliphant / Getty images / Profimedia

Nakon toga, bila je u vezi sa NBA košarkašem Derekom Fišerom, iako nikada nisu javno potvrdili vezu. Njihova veza je bila nestabilna sa čestim prekidima i pomirenjima.

Toni Gonzales

Toni Gonzales Foto: Printscreen/Instagaram/TonyGonzalez

Zatim je bila u vezi sa Tonijem Gonzalesom, legendom NFL-a, sa kojim ima sina Nika rođenog 2001. godine. Iako su raskinuli godinu dana kasnije, održali su prijateljski odnos zbog deteta. Toni Gonzales i njegova supruga postali su bliski sa Loren, i često zajedno organizuju porodične proslave. Gonzales je navodno bio pozvan i na Lorenino venčanje u Veneciji.

Henri Simons

Treći verenik Loren Sančez je glumac Henri Simons, poznat po ulozi u seriji „NYPD Blue“. Živeli su zajedno u Kaliforniji, ali veza nije dugo trajala.

Patrik Vajtsel

Patrik Vajtsel i Loren Foto: Burt Harris/Pi / Zuma Press / Profimedia

Prema pisanju stranih medija, fatalna Loren je započela vezu sa Patrikom Vajtselom, dok je još delila dom sa Simonsom. Godine 2005. udala se za Patrika Vajtsela, moćnog holivudskog producenta i jednog od čelnih ljudi u agenciji „WME“. Venčanje je bilo glamurozno, sa zvanicama kao što su Met Dejmon i Dženifer Garner. Imaju dvoje dece, sina Evana (2006) i ćerku Elenor (2008). Brak je okončan 2019. godine mirno i bez skandala, sa dogovorom o zajedničkom starateljstvu i bez alimentacije.

Džef Bezos

Loren Sančez i Džef Bezos na Oskar afterpartiju Foto: Jennifer Bloc / imago stock&people / Profimedia

Džef Bezos, Loren Sančez i Patrik Vajtsel zajedno su viđeni na jednoj zabavi 2016. godine, što pokazuje da su se Loren i Bezos kretali u istom društvu pre nego što su javno postali par u januaru 2019. godine, istog dana kada je Bezos najavio razvod od supruge Mekenzi Skot nakon 25 godina braka. Priča se da su Loren i Bezos bili ljubavnici pre toga, a njihove tadašnje porodice su se družile.

Od tada, Bezos i Sančez su zajedno.

(Kurir.rs/Najžena)

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