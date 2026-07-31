Netflix tužen za 105 miliona dolara zbog krađe ratnog trilera sa Nikolasom Kejdžom

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Striming gigantNetflix suočava se sa pravnim zahtevom teškim 105 miliona dolara zbog provale u njihova predstavništva u Los Anđelesu, tokom koje je ukraden hard-disk sa novim, još neprikazanim ratnim ostvarenjem u kom glavnu ulogu tumači Nikolas Kejdž.

Iz kancelarija kompanije odneto je više uređaja za skladištenje podataka, među kojima se nalazio i špijunski triler "Fortitude", čije je snimanje koštalo 45 miliona dolara. Zbog ovog propusta, tvorci filma odlučili su da pravdu potraže na sudu. Sa druge strane, predstavnici kompanije odbacuju krivicu za nastalu štetu:

Pogledajte u galeriji fotografije Nikolasa Kejdža:

1/6 Vidi galeriju Nikolas Kejdž Foto: Printscreen/Youtube, Vince Flores / INSTAR Images / Profimedia, Fonet

"Netflix osporava svaku tvrdnju da snosi rizik za gubitak filma koji je isporučen bez odgovarajućih zaštitnih mera koje predstavljaju industrijski standard", rekao je portparol kompanije u saopštenju koje prenosi The Hollywood Reporter.

"Iako ne posedujemo prava na Fortitude, bezbednost sadržaja shvatamo veoma ozbiljno i preduzeli smo dodatne mere kako bismo pomogli autoru filma i njegovom timu. To uključuje detaljnu istragu, kao i praćenje poznatih piratskih sajtova kako bismo otkrili eventualnu neovlašćenu distribuciju ili prodaju."

Materijal je striming platformi dostavljen u junu na osnovu ranijeg interesovanja za promociju projekta. Predat je isključivo radi interne projekcije, uz izričit zahtev produkcije da se svi podaci trajno uklone nakon gledanja. Rukovodilac odeljenja za nabavku filmskog sadržaja u Netflixu, Šon Berni, potvrdio je u službenoj prepisci da je ovo presedan u njihovom poslovanju:

"Naši bezbednosni timovi rade na ovom slučaju, ali zasad bez uspeha. Naši timovi zaduženi za borbu protiv piraterije su u stanju pune pripravnosti zbog ovog bezbednosnog propusta i nastaviće da prate situaciju," naveo je Berni.

Netflix tužen za 105 miliona dolara zbog krađe ratnog trilera sa Nikolasom Kejdžom Foto: Shutterstock

Autori filma u tužbi dodaju i da kompanija nije jasno precizirala trenutak prijave slučaja organima reda, kao i da je ignorisala njihov zahtev da se u istragu zvanično uključi Policijska uprava Los Anđelesa (LAPD), što su producenti na kraju učinili sami.

Ogromna šteta za produkciju i autorsku ekipu

Ovaj incident u potpunosti je blokirao planiranu globalnu distribuciju, plasman na inostrana tržišta i učešće u trci za prestižne filmske nagrade. Kako prenosi Page Six, u sudskim spisima se naglašava razmera gubitka:

"Šteta koju su tužioci pretrpeli je ogromna. Neodgovornim postupanjem sa filmom i kasnijim ravnodušnim odnosom, Netflix je ugrozio ulaganje tužilaca veće od 45 miliona dolara, kao i značajnu vrednost samog filma. Kompanija je filmu, njegovoj glumačkoj ekipi i autorima uskratila priliku da svoje delo plasiraju na tržište i dobiju priznanje koje bi, po svoj prilici, donelo pravilno organizovano svetsko prikazivanje," navodi se u tužbi, prema pisanju Page Six-a.

O čemu se radi u filmu

Radnja trilera "Fortitude" smeštena je u Londonu tokom Drugog svetskog rata i prati podvige britanskih tajnih agenata koji menjaju tok istorije. Uz Nikolasa Kejdža, glumačku postavu čine Metju Gud, Majkl Šin i Ben Kingsli, dok režiju potpisuje Sajmon Vest, autor ostvarenja "Tomb Rajder" i "Generalova kći".

Nastanak filma pratili su raniji pravni sporovi. U projekat je u početku bio uključen i Martin Skorseze, koga je scenarista debitant Sajmon Afram tužio da je uzeo 500.000 dolara za razvoj projekta bez ispunjenja obaveza. Skorsezeov pravni tim je tada naveo da je reč o "klasičnom primeru neiskusnog filmskog autora koji odbija da shvati veliku razliku između očekivanja i stvarnosti u filmskoj industriji", a sukob je na kraju okončan van sudnice. Sam Sajmon Afram naglašava koliko je truda uloženo u ovaj rad:

"Proveo sam sedam godina života radeći na tome da ovu neverovatnu istinitu priču prenesem na filmsko platno. Ali ovaj film nikada nije bio samo moj. On pripada izuzetnoj glumačkoj ekipi, čije izvedbe zaslužuju da budu viđene i priznate. Predstavlja trenutak koji su ovi umetnici zaslužili," rekao je Afram u saopštenju.

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