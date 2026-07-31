A gde je Jelisaveta? Pavle Mensur uživa na primorju, ali bez 11 godina starije glumice, evo ko mu pravi društvo
Pavle Mensur već neko vreme privlači veliku pažnju javnosti zbog romanse sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. Zbog toga pratioci sada pomno prate svaki njegov korak, a mladi glumac otkrio je da je napustio Srbiju.
Iako su mnogi možda očekivali da će na putovanje otići sa Jelisavetom,Pavle trenutno boravi u Hrvatskoj sa ocem, poznatim glumcem Irfanom Mensurom.
Otac i sin otputovali su u Pulu, odakle je Pavle objavio njihovu zajedničku fotografiju. Slobodno vreme koriste za obilazak grada koji je nedavno bio domaćin čuvenog Pulskog filmskog festivala.
Svi se pitaju gde je Jelisaveta
Dok Pavle uživa u Puli sa ocem, mnogi njegovi pratioci zapitali su se gde se nalazi Jelisaveta Orašanin. Glumica proteklih dana nije bila naročito aktivna na društvenim mrežama, pa nije poznato kako provodi vreme.
Pavle i Jelisaveta još nisu otvoreno govorili o prirodi svog odnosa, iako na društvenim mrežama objavljuju zajedničke fotografije koje dodatno podstiču priče o njihovoj bliskosti.
Izbegli pitanja o romansi
Kada su novinari zamolili Pavla Mensura da prokomentariše navode da je u vezi sa starijom koleginicom, glumac nije želeo da govori o svom privatnom životu.
– Molim vas – kratko je odgovorio.
Pogledajte u galeriji kako se Jelisaveta nedavno provela na Baliju bez mladog Mensura:
Ni Jelisaveta nije bila raspoložena da odgovara na pitanja o navodnoj romansi. Tokom telefonskog razgovora požalila se da je veza loša, a zatim prekinula poziv.
– Halo, da li me čujete? Prekidate mi... – rekla je glumica, nakon čega je ubrzo prekinula razgovor.
Video: Detalji romanse Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin