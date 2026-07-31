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Pavle Mensur već neko vreme privlači veliku pažnju javnosti zbog romanse sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. Zbog toga pratioci sada pomno prate svaki njegov korak, a mladi glumac otkrio je da je napustio Srbiju.

Iako su mnogi možda očekivali da će na putovanje otići sa Jelisavetom,Pavle trenutno boravi u Hrvatskoj sa ocem, poznatim glumcem Irfanom Mensurom.

Otac i sin otputovali su u Pulu, odakle je Pavle objavio njihovu zajedničku fotografiju. Slobodno vreme koriste za obilazak grada koji je nedavno bio domaćin čuvenog Pulskog filmskog festivala.

Foto: Printscreen/ Instagram/ pavlemensur

Svi se pitaju gde je Jelisaveta

Dok Pavle uživa u Puli sa ocem, mnogi njegovi pratioci zapitali su se gde se nalazi Jelisaveta Orašanin. Glumica proteklih dana nije bila naročito aktivna na društvenim mrežama, pa nije poznato kako provodi vreme.

Foto: Printscreen/ Instagram/ pavlemensur

Pavle i Jelisaveta još nisu otvoreno govorili o prirodi svog odnosa, iako na društvenim mrežama objavljuju zajedničke fotografije koje dodatno podstiču priče o njihovoj bliskosti.

Izbegli pitanja o romansi

Kada su novinari zamolili Pavla Mensura da prokomentariše navode da je u vezi sa starijom koleginicom, glumac nije želeo da govori o svom privatnom životu.

– Molim vas – kratko je odgovorio.

Pogledajte u galeriji kako se Jelisaveta nedavno provela na Baliju bez mladog Mensura:

1/9 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin na Baliju sa decom Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Ni Jelisaveta nije bila raspoložena da odgovara na pitanja o navodnoj romansi. Tokom telefonskog razgovora požalila se da je veza loša, a zatim prekinula poziv.

– Halo, da li me čujete? Prekidate mi... – rekla je glumica, nakon čega je ubrzo prekinula razgovor.

Video: Detalji romanse Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin