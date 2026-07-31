Makoli Kalkin u filmu Sam u kući

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Studio Dizni je u ranim fazama razvoja novog filma iz kultne franšize "Sam u kući" i to sa legendarnim Makolijem Kalkinom ponovo u glavnoj ulozi.

Ovo bi bio prvi put posle više od tri decenije da se Makoli Kalkin vraća ulozi Kevina Mekalistera, koja ga je lansirala u zvezde u originalnim filmovima "Sam u kući" iz 1990. i 1992. godine.

Za razliku od dosadašnjih nastavaka i pokušaja oživljavanja franšize (poput filma Home Sweet Home Alone iz 2021. godine koji nije oduševio publiku), novi projekat se zasniva na originalnoj ideji samog Makolija Kalkina, kojom je studio navodno potpuno oduševljen.

Makoli Kalki u ulozi Kevina u filmu Sam u kući Foto: Profimedia

Priča donosi potpuno novu dinamiku i preokreće čuveni koncept na glavu: Kevin je sada odrastao čovek, razveden ili udovac, koji se bori da izbalansira obaveze na poslu i roditeljstvo.

Zbog toga što otac provodi previše vremena na poslu, njegov rođeni sin odlučuje da ga "kazni" i zaključava ga van kuće. Umesto da brani dom od čuvenih provalnika Harija i Marva, Kevin sada pokušava da provali u sopstvenu kuću dok izbegava opasne i urnebesne zamke koje mu je priredio sopstveni sin.

Makoli Kalkin na ceremoniji dodele Zlatni globus 2026 Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Iza komičnog haosa krije se i duboka emotivna metafora, dok izbegava zamke i pokušava da uđe unutra, Kevin zapravo pokušava da pronađe put nazad do sinovljevog srca.

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