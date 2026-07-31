da li je se sećate?

da li je se sećate?

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Megi Viler, američka glumica poznata po svom jedinstvenom humoru i prepoznatljivom glasu, ostavila je neizbrisiv trag u svetu televizije. Rođena 7. avgusta 1961. godine na Menhetnu, u Njujorku, Megi je od malih nogu pokazivala sklonost prema glumi, što ju je kasnije odvelo na put ka profesionalnoj karijeri u zabavnoj industriji.

Uloga Dženis i kultni TV momenat

Najpoznatija je po ulozi Dženis Litman-Goralnik u kultnoj seriji "Prijatelji", gde je njen glas i ekscentrična ličnost postala prepoznatljiva i među gledaocima koji nisu redovno pratili seriju. Megi je savršeno tumačila lik koji je bio iritantan, duhovit i nezaboravan, a njen čuveni glasni smeh i prepoznatljivo "Oh. My. God!" (O, moj Bože!) postali su kultni simbol serije.

Pogledajte u galeriji Megi Viler u seriji "Prijatelji":

1/5 Vidi galeriju Megi Viler u seriji "Prijatelji" Foto: Warner Bros Co / Everett / Profimedia, Warner / AFP / Profimedia, Pritnscreen

Bogata karijera i raznovrsni projekti

Osim „Prijatelja“, Vilerova se pojavila u brojnim televizijskim serijama i filmovima, uključujući gostovanja u popularnim šou-programima kao što su "Sajnfeld" i "Šou Drua Kerija". Njena sposobnost da donese komičnu dinamiku u svaki lik koji tumači čini je jednom od najtraženijih sporednih glumica.

Megi Viler je takođe aktivna u pozorištu i sinhronizaciji. Njena karijera uključuje brojne animirane projekte i reklame, gde je njen talenat za modulaciju glasa i komičarski osećaj za vreme posebno cenjen.

Megi Viler, 30 godina od serije "Svi vole Rejmonda" Foto: Ron Adar, M10s / Zuma Press / Profimedia

Privatan život

Kada je reč o njenom privatnom životu, Megi je od 1990. godine u braku sa Danijelom Bordenom Vilerom, sa kojim je dobila dve kćerke. Njena autentičnost i posvećenost likovima koje tumači osigurale su joj trajno mesto u srcima publike širom sveta, a iako možda nije uvek u centru pažnje, svojim talentom i energijom čini svaki projekt nezaboravnim.

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