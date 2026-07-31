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Poznata glumica Nataša Mekelon je ponovo zaljubljena, javljaju britanski mediji, a ljubav je pronašla na setu serije "Hotel Portofino", 18 godina posle tragične i iznenadne smrti njenog supruga.

Nataša Makelhon Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Prijatelji 56-godišnje glumice kažu da je ona "ludo zaljubljena" u zgodnog Asada Zamana (36), koji igra doktora koji gaji simpatije prema sinu njenog lika u seriji koja se emitovala od 2022. do 2024. godine.

– Nataša je opčinjena Asadom i to je ozbiljna romansa. Deluje ludo zaljubljeno u njega – kaže izvor blizak glumici.

Nijedno od njih dvoje nije komentarisalo ove glasine niti je odgovorilo na pitanja novinara, piše Daily Mail.

Iznenada je ostala udovica

Našata Mekelon ima troje dece, koju je dobila s plastičnim hirurgom Martinom Kelijem. Njen suprug je iznenada preminuo 2008. godine, od nedijagnostikovane bolesti srca, u trenutku dok je glumica bila u drugom stanju.

Nakon Kelijeve iznenadne smrti, Nataša se posvetila porodici.

Nataša Makelhon Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

– Bilo je dugih perioda kad sam mnogo svoje kreativnosti i energije ulagala u decu, na svoju veliku radost – izjavila je u intervjuu 2023.

Međutim, ističe da se sada, kad su njena deca porasla, oseća kao "tapeta, pozadinska buka", ali to joj ne smeta.

– Drago mi je što sam nebitna – našalila se.

Asad Zaman je engleski glumac najpoznatiji po radu u pozorištu, a protkelih godina je igrao u nekoliko zapaženih serija, među kojima je i AMC-jeva adaptacija filma "Intervju s vampirom". Nataša Mekelon je, s druge strane, dobro poznata u Holivudu, a neki od njenih najistaknutijih filmova su "Solaris" i "Ronin", dok je u seriji "Kruna" igrala Peni Knečbul, vojvotkinju od Mauntbatena.

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