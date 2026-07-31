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Dona Mils, proslavljena holivudska glumica, nedavno je iznenadila javnost i obožavaoce pridruživši se platformi OnlyFans u svojoj 85. godini. Ovaj njen neočekivani potez brzo je postao glavna tema na društvenim mrežama, dodajući još jedno uzbudljivo poglavlje njenoj karijeri koja traje skoro šest decenija.

Dona Mils Foto: GPRESS/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Međutim, kako sama glumica ističe, ova odluka da otvori profil na OnlyFans nije motivisana željom za dramatičnom promenom imidža, već namerom da svojim dugogodišnjim fanovima pruži intimniji i direktniji uvid u svoju svakodnevicu i dešavanja iza kulisa, što joj tradicionalne društvene mreže nisu omogućavale.

Na ideju o pridruživanju platformi, Dona Mils, koja je uvek išla ispred svog vremena, reagovala je sa mladalačkim entuzijazmom, rekavši: "YOLO (Samo jednom se živi), hajde da to uradimo".

Njen put do statusa jednog od najprepoznatljivijih televizijskih lica počeo je davno. Iako je jednu od prvih zapaženijih uloga ostvarila još 1966. godine u CBS-ovoj dnevnoj sapunici The Secret Storm, najveću slavu joj je donela uloga ambiciozne i proračunate poslovne žene Ebi Kaningem u hit seriji Knots Landing iz 1980. godine.

Talenat je potvrdila i Emi nagradom za izvanrednu specijalnu gostujuću ulogu u čuvenoj seriji General Hospital. Njena karijera je ostala vrlo aktivna i u kasnijim godinama, o čemu svedoče uloge u modernim filmskim ostvarenjima kao što su Joy, horor triler Nope reditelja Džordana Pila i Origin.

Nikada se nije udavala, usvojila devojčicu

Uprkos decenijama provedenim pod svetlima Holivuda, Dona Mils je uspešno očuvala svoj privatni život od radoznalih očiju. Nikada se nije udavala, ističući da izuzetno ceni svoju nezavisnost i da je fokusirana na građenje ispunjene karijere. Ipak, majčinstvo smatra jednom od najznačajnijih odluka u životu – 1994. godine, kada je već bila u svojim pedesetim, usvojila je devojčicu Kloi.

Dona i Lari Foto: ADM / Capital pictures / Profimedia

Što se tiče romantičnih odnosa, nakon veze sa marketinškim stručnjakom Ričardom Holandom tokom 80-ih i 90-ih, od 2001. godine je u skladnom, dugom partnerstvu sa glumcem i producentom Larijem Gilmanom . Njih dvoje svoju ljubav čuvaju daleko od javnosti, međusobno se podržavajući u karijerama.

Kroz svoju novu avanturu na OnlyFans-u, Dona Mils dokazuje da njena karijera ne prestaje da se razvija i da se uspešno prilagođava novim vremenima, a da pritom u potpunosti ostaje verna autentičnoj sebi.

(Kurir.rs/Žena)

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