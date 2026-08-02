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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Safije planira da Mehmeta Giraja dovede na presto Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Sadržaj 17. epizode

Na mesto grčke glumice Anastasije Cilimpiu u 17. epoizodi dolazi Beren Sat. Dok se sultan Ahmed i princ Mustafa i dalje bore za život, čitavo Osmansko carstvo nalazi se na ivici haosa. Pobuna preti da proguta prestonicu, a u trenutku kada izgleda da je sve izgubljeno, Anastasija hrabro staje pred razjarenu masu i pokušava da spreči krvoproliće. Njena smelost izaziva divljenje, ali i sumnju, dok obećanje koje daje može skupo da je košta ukoliko se sultanovo stanje ne popravi.

U dvoru se vode tajne borbe za vlast. Dok jedni očajnički tragaju za lekom koji bi mogao da spase sultana, drugi već razmišljaju o tome ko će zauzeti presto ako se dogodi najgore. Među njima je sultanija Safije, koja se bori da Mehmet Giraj postane novi sultan da bi kroz njega zadržala vlast. Stare netrpeljivosti i prikriveni savezi izlaze na videlo, a rasprave među najuticajnijim ljudima carstva otkrivaju da će svaka odluka imati dalekosežne posledice.

Enzo na sve načine pokušava da dođe do ćerke Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Istovremeno, Giraji nastavljaju svoju opasnu igru, a među njima počinju da se naziru prve ozbiljne pukotine. Derviš-paša pokušava da osujeti njihove planove, dok se u senkama palate pojavljuju novi ljudi i nove tajne koje bi mogle da promene sudbinu Anastasije. U isto vreme, neočekivana nada za sultanovo izlečenje dolazi iz pravca odakle je niko nije očekivao.

Rešena da učini sve kako bi spasla Ahmeda, Anastasija kreće opasnim putem koji od nje zahteva najveću moguću žrtvu, dok njen otac Enzo pokušava da ostvari kontakt sa njom. Dok se nad dvorom nadvijaju nove zavere, a borba za presto postaje sve nemilosrdnija, sudbina Osmanskog carstva visi o koncu, a svaki naredni potez mogao bi zauvek da promeni živote svih koji se nalaze u njegovoj blizini.

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