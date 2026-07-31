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Pobednik Masteršefa iznenada je preminuo samo pet godina nakon što je stekao slavu. Eren Kašikči (37), koji je pobedio u turskom izdanju kuvarskog šoua, pronađen je mrtav u svojoj spavaćoj sobi 29. jula. Njegovo telo kasnije je u njegovom domu u Istanbulu pronašao njegov poslovni partner Mikail Malkočoglu.

Pokrenuta je istraga o njegovoj iznenadnoj smrti. Kašikči se proslavio nakon pobede u sezoni Masteršefa 2021. godine, a kasnije se vratio u šou za serijal „Ol star“ (All Star).

Uzbrunu su podigli članovi porodice TV ličnosti nakon što nisu uspeli da ga dobiju. Hitna pomoć je na licu mesta konstatovala smrt, a njegovo telo je prevezeno na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok.

Prve procene ukazuju na to da postoji „velika verovatnoća“ da je kuvar umro od srčanog udara, prema rečima Malkočoglua.

Poznat po nadimku Kizil Sakal, što znači Crvena Brada, nakon pobede je otvorio sopstveni restoran „Kizil Sakal sendvič i burger“ u Istanbulu.

Planiralo se i otvaranje nove lokacije. Sahrana je zakazana za 31. jul u rodnom kraju njegove porodice u provinciji Tokat.

Rođen u Kirikaleu 1989. godine, a poreklom iz severne provincije Tokat, Kašikči je bio oženjen i imao je jednu ćerku.

Kašikči je sticao iskustvo radeći u kuhinjama nekoliko istanbulskih hotela pre nego što se preselio na egejsko ostrvo Gokčeada, gde je postao glavni kuvar u jednom surf hotelu.

Sudija turskog Masteršefa Mehmet Jalčinkaja rekao je:

„Dragi moj brate, uvek si govorio ’Bog postoji, nema tuge’, dragi moj brate, imao si srce koje ni mrava ne bi povredilo.

Nikada nisi žudio za materijalnim stvarima. Srce me boli, požar mi je pao na dušu. Neka ti Bog podari raj. Žao mi je, gok.“