Porodila se omiljena srpska snajka iz Angole: Eriselma i Branislav dobili ćerkicu!
Eriselma Teodora Da Silva Martins iz Angole (30) i Branislav Stevanović iz Srbije dobili su treće dete. Supružnici su proširili porodicu još jednom devojčicom kojoj su dali ime Estera.
Srpska snajka lepe vesti podelila je na društvenim mrežama obrativši se svojim brojim fanovima koje ima na svim kontinentima.
"Pre godinu dana, provela sam dve nedelje u postu sa samo jednom jednostavnom molitvom: „Gospode, neka Tvoja blagodat i milost počivaju na našoj porodici.“ Nisam tražila ništa drugo — samo Njegovu volju, Njegovo prisustvo i Njegovu blagodat nad našim domom. Tokom tog perioda, i tvoj tata i ja smo sanjali da sam trudna. Ne govoreći mi ništa, otišao je i kupio test za trudnoću. Kada sam ga uradila, bio je pozitivan. Od tog trenutka znali smo da nikada nisi bila slučajnost. Bio si odgovor na molitvu, dar blagodati i podsetnik da Bog čuje čak i najtiše molitve.", napisala je ponosna mama između ostalog.
Ljubav počela na Kritu
Ljubavna priča ovog para počela je na sunčanom Kritu, leta 2017. godine. Danas žive u Švajcarskoj gde uživaju u svojoj ljubavnoj priči koja je mnoge zaintrigirala.
- Glavni razlog zašto su moji roditelji napustili Angolu bio je taj što smo moja sestra i ja često bile bolesne i morale u bolnicu, uglavnom zbog malarije. Mama kaže da je bilo trenutaka kada je mislila da nećemo preživeti. Zato smo odlučili da sledimo moju tetku, koja je već tada živela u Švajcarskoj, i preselili smo se u Cirih - govorila je Eriselma, a o čemu je pisao Kurir.
Godine 2017. odlučila je da sa sestrom otputuje u Grčku - njihovo prvo letovanje bez roditelja. Nije ni slutila da će joj se da život promeniti iz korena.
rpska snajka otkrila je i kako se upoznala sa Branisavom:
- Bio je tamo sa prijateljem koji nas je upoznao. Rekao je: "Zdravo, ja sam Bane". Bio je visok, zgodan, divno je mirisao, nosio čiste patike i imao šarmantan osmeh. Kada smo se rukovali, srce mi je zastalo - izgubila sam se u njegovim očima. Odmah se osetila povezanost. Bio je duhovit i neprestano nas je zasmejavao. Isprva sam mislila da je Rus, zbog jakog akcenta. Kada je rekao da je Srbin, nisam se iznenadila - oduvek sam imala srpske prijatelje u Švajcarskoj. Čak i kad su me zadirkivali kao dete, bio je jedan srpski dečak, David, koji je hteo da mi bude prijatelj kad niko drugi nije. Kasnije sam u srednjoj školi stekla i najbolju prijateljicu Srpkinju Nikoliju - priča Eriselma sa osmehom.
Branislav je ubrzo doputovao u Švajcarsku, i - kako Eriselma kaže - "sve je delovalo prirodno, kao da se znamo celog života".
Od tada se nisu razdvajali. Danas imaju sina Davida Vuka (5) i ćerku Zoe Sofiju (4) kao i najmlađu Esteru.