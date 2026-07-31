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Revel Balmejn imala je 22 godine kada je nestala 5. novembra 1994. u oblasti Kingsford u Sidneju, saopštila je policija Novog Južnog Velsa. U saopštenju je takođe potvrđeno da su zvaničnici ponudili nagradu od oko 702.000 dolara (milion australijskih dolara) za bilo kakvu informaciju koja bi pomogla u rešavanju slučaja. Nakon što je slučaj decenijama bio u zastoju, zamenica državnog mrtvozornika Novog Južnog Velsa, Džoun Bapti, sada je zvanično presudila da je Balmejnova mrtva, preneo je 9 News.

Foto: 7NewsAustralia/youtube

U noći kada je nestala, ova manekenka je radila kao poslovna pratnja u Sidneju. Veruje se da su njeni bivši šefovi, Džejn King i Zoran Stanojević, koji su vodili agenciju za koju je radila, možda umešani u njen nestanak, preneo je Sydney Morning Herald, pozivajući se na Baptijevu. I Kingova i Stanojević, koji su imenovani kao osobe od interesa, negirali su umešanost u slučaj, navodi Sydney Morning Herald. Nalazi su izrečeni u Sudu mrtvozornika Novog Južnog Velsa u petak, 31. jula.

„Oni su ili znali ko je odgovoran za nestanak Balmejnove ili su na neki način bili umešani“, rekla je Baptijeva, prema navodima ovog medija.

Foto: Printscreen/ Youtube/ 60 Minutes Australia

Uprkos tome što je Baptijeva tvrdila da su svedočenja bivšeg para bila „preplavljena“ kontradiktornostima, nije bilo dovoljno dokaza da se slučaj prosledi tužilaštvu, izvestili su ovaj list i Australijska radiodifuzna korporacija (ABC).

Baptijeva je, međutim, vratila predmet jedinici za nerešena ubistva policije Novog Južnog Velsa na dalju istragu, primetio je Sydney Morning Herald. Kingova i Stanojević nisu optuženi, navodi se. Sestra Revel Balmejn, Suelen Simpson, ranije je govorila o tome kako je njen nestanak naneo nemerljivu tugu porodici tokom protekle tri decenije.

„Dugi niz godina naša porodica je neumorno radila da sazna šta se desilo mojoj sestri – ali nažalost, i naša majka i Revelin otac, Ajvor, preminuli su a da nikada nisu saznali šta se dogodilo sa njihovom devojčicom“, rekla je Simpsonova u saopštenju policije.

„Kada izgubite nekoga ko vam je blizak – više nikada niste ista osoba“, dodala je ona, piše People.

Foto: 7NewsAustralia/youtube

Simpsonova je rekla da se „lično nada“ da će prethodna policijska nagrada za informacije pomoći da pronađu Balmejnovu „kako bi konačno mogla da je isprati na večni počinak“. Balmejnova se videla sa klijentom, Gavinom Sejmerom, u veče kada je nestala, i on ju je ostavio ispred hotela oko 19 časova po lokalnom vremenu, navodi 9 News.

Balmejnova je potom trebalo da ode na drugi posao u 22 časa sa dvojicom Stanojevićevih prijatelja, koji su navodno bili povezani sa jugoslovenskom mafijom, izjavila je Kingova, prema navodima medija. Međutim, manekenka je na kraju otkazala taj susret.

Navodi se da je Balmejnova planirala da se oprosti sa prijateljima u veče svog nestanka pošto je trebalo da odleti za Japan kako bi gradila plesnu karijeru, preneo je 9 News.

Njen prijatelj, čije ime ne može biti objavljeno iz pravnih razloga, rekao je na sudskom saslušanju da se Balmejnova nije pojavila na okupljanju, prenosi Sydney Morning Herald. Nestanak manekenke prijavljen je kasnije te noći, navedeno je u ranijem saopštenju policije. Takođe se sutradan ujutru nije pojavila na železničkoj stanici gde je trebalo da se sretne sa majkom, primetio je Sydney Morning Herald.

Foto: 7NewsAustralia/youtube

Lični predmeti nestale manekenke, uključujući neseser sa šminkom, ključeve i jednu cipelu, kasnije su pronađeni rasuti u blizini ulice Einsli, dodala je policija.

Izveštaji iz večeri kada je Balmejnova poslednji put viđena ukazuju na to da je u oblasti Kingsford, gde je nestala, primećen tamni automobil marke Holden Commodore. Navodno se čuo vrisak žene pre nego što je vozilo odjurilo sa lica mesta, primetio je ovaj medij. Gavin Sejmer, sa kojim se Balmejnova videla u veče nestanka, takođe je osoba od interesa u ovom slučaju, naveo je ABC pozivajući se na Baptijevu. Ona je priznala da je bila „greška“ policije što je Sejmera posmatrala kao jedinu osobu od interesa, preneo je medij.

„Gospodin Gavin Sejmer postao je glavna osoba od interesa u policijskoj istrazi i prvom pretresu, i ostao je osoba od interesa i na ovom pretresu“, rekla je Baptijeva, prema navodima ABC-a.

Međutim, rekla je da iako je Sejmer – za koga je tvrdila da je imao ogrebotine po vratu i grudima i potencijalni trag ujeda – bio „očigledan osumnjičeni“, drugi potencijalno zanemareni tokom trajanja istrage.