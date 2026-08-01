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Dvojica muškaraca koji su bili privedeni tokom istrage u slučaju nestanka Nensi Gatri podneli su zahtev za odštetu protiv šerifa okruga Pima, Krisa Nanosa, i detektiva uključenog u slučaj.

Advokati koji zastupaju Karlosa Palasuelosa i Danijela Madoksa, kao i Madoksovu majku Hozefinu, podneli su obaveštenje o zahtevu u ponedeljak, 27. jula, navodeći nezakonito hapšenje, klevetu i oštećenje imovine, piše People.

Zahtev je podnet skoro šest meseci nakon što je majka voditeljke Savane Gatri oteta iz svog doma u Tusonu, u državi Arizona, 1. februara. U ovom slučaju još nije podignuta nijedna optužnica.

1/6 Vidi galeriju Policijska potraga za nestalom Nensi Gatri, majkom voditeljke NBC Savane Gatri Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Prema obaveštenju o zahtevu do koga je došao magazin PEOPLE, zamenici Šerifovog odeljenja okruga Pima priveli su Palasuelosa 10. februara i držali ga „bez osnovane sumnje“ oko sedam do osam sati.

„Karlosovo hapšenje izvedeno je na javan način sa namerom da se naruši njegov ugled i da se izloži poniženju i sumnji tako što je doveden u vezu sa otmicom Nensi Gatri“, navodi se u zahtevu.

Prema obaveštenju, šerifovo odeljenje je „izvelo hapšenje na ovaj neprimeren način u pogrešnom pokušaju da zaštiti sebe i šerifa Nanosa od kritika javnosti u vezi sa njihovim vođenjem slučaja, kao i da bi se podigao šerifov ugled u javnosti“.

Prema zahtevu, šerifovom odeljenju je „nedostajala osnovana sumnja da veruje da je Karlos počinio bilo kakvo krivično delo“. „Umešto da oslobode Karlosa svake sumnje i priznaju svoje greške, šerif Nanos i odeljenje su ćutali na način za koji su znali da će trajno narušiti Karlosov ugled i prouzrokovati mu značajnu strepnju, bol i patnju“, stoji u zahtevu.

Karlos Foto: TODAY/YOUTUBE

U zahtevu se navodi da su tokom Palasuelosog privođenja pripadnici šerifovog odeljenja uperili oružje u Danijela Madoksa, stavili mu lisice na ruke, a zatim ga izveli napolje do kombija gde je držan nekoliko sati.

Prema zahtevu, Madoks je bio sam u domu svojih roditelja i igrao igrice sa slušalicama na ušima kada se incident dogodio. U zahtevu, advokati Madoksove majke Hozefine, koja je vlasnica kuće u Rio Riku u Arizoni, naveli su da su zamenici šerifa „upali i pretresli kuću i pričinili znatnu materijalnu štetu. Polomili su okvir prednjih vrata i provalili ulazna vrata. Oštetili su farbu, plafonske pločice i polomili ulaz u potkrovlje.“

Advokati su u obaveštenju o zahtevu napisali da nude poravnanje u iznosu od 3,25 miliona dolara.

Savana Gatri Foto: Youtube/Printscreen/TODAY

U ponedeljak, 27. jula istog dana kada je zahtev podnet Savana Gutri se oglasila na Instagramu sa emotivnim video-apelom. „Prošli su meseci otkako nam je majka oduzeta“, rekla je voditeljka jutarnjeg programa na televiziji NBC. „Naša porodica je u agoniji. Nalazimo se u košmaru koji ne prestaje. Ništa se u našoj situaciji nije promenilo.“

„Uradili smo svoj deo i nikada nećemo prestati da je tražimo“, rekla je ona. „Uvek ćemo patiti za njom i osećati tu prazninu u našim srcima.“ Dugogodišnja novinarka se potom, kako se čini, obratila odgovornima, navodeći: „Svet može biti surovo i nemilosrdno mesto, i znam da ste pokušali da uradite stvari na pravi način. Zato vas molim, preklinjem vas da sada uradite pravu stvar. Napravite pravi izbor. Pomozite nam da je nađemo, kažite nam gde da je tražimo. Zaista verujem da nikada nije kasno da se uradi prava stvar. Pomozite nam da privedemo ovu situaciju kraju, radi svih nas.“

Savana je završila svoju poruku rečima: „Bez obzira na to gde smo bili ili šta smo uradili, verujem da uvek postoji put do kuće. Molim vas, napravite pravi izbor.“