Možda će biti, a možda i neće: Svi bruje o venčanju Kristijana i Georgine, a evo šta oni rade za to vreme
Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo pokazali su svoje ogromno dijamantsko prstenje usred glasina da će ovog vikenda stati na ludi kamen.
Šuška se da bi par mogao da se venča u Portugalu u subotu, dok lokalna štampa tvrdi da će se venčanje održati na imanju Kinta da Regaleira u Sintri. Međutim, portugalski mediji navode i da ovog vikenda ipak neće biti venčanje slavnog para.
Ronaldo i gospođica Rodrigez fotografisani su u utorak dok su se ukrcavali na sportistovu luksuznu jahtu na Majorki, sa usklađenim nakitom u prvom planu. Manekenka je takođe podelila fotografije na Instagramu na kojima se vidi kako ona i Ronaldo nose svoje prstenje dok ulaze u privatni avion.
Ronaldo nosi svoj prsten još od prošle godine, kada je posetio predsednika Donalda Trampa u Beloj kući, a viđen je sa njim i tokom Svetskog prvenstva ranije ovog meseca.
Georgina je istakla svoju figuru u duboko isečenom crnom prsluku i sa crvenim kačketom, a stajling je upotpunila torbom Birkin od krokodilske kože.
Jedan TV voditelj je tvrdio da će se ceremonija održati na imanju Kinta da Regaleira u Sintri u Portugalu, ali čini se da je imanje otvoreno za javnost ovog vikenda, što baca sumnju na te glasine.
Ronaldo je ranije tvrdio da planira da se oženi posle ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, na kom je Portugal eliminisan u osmini finala od Španije.
Ronaldo je rekao Pirsu Morganu: „Nadam se da ću na svoje venčanje stići sa šampionskim trofejom.“