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Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo pokazali su svoje ogromno dijamantsko prstenje usred glasina da će ovog vikenda stati na ludi kamen.

Šuška se da bi par mogao da se venča u Portugalu u subotu, dok lokalna štampa tvrdi da će se venčanje održati na imanju Kinta da Regaleira u Sintri. Međutim, portugalski mediji navode i da ovog vikenda ipak neće biti venčanje slavnog para.

Ronaldo i gospođica Rodrigez fotografisani su u utorak dok su se ukrcavali na sportistovu luksuznu jahtu na Majorki, sa usklađenim nakitom u prvom planu. Manekenka je takođe podelila fotografije na Instagramu na kojima se vidi kako ona i Ronaldo nose svoje prstenje dok ulaze u privatni avion.

Foto: Instagram/Georgina Rodrigez

Ronaldo nosi svoj prsten još od prošle godine, kada je posetio predsednika Donalda Trampa u Beloj kući, a viđen je sa njim i tokom Svetskog prvenstva ranije ovog meseca.

Georgina je istakla svoju figuru u duboko isečenom crnom prsluku i sa crvenim kačketom, a stajling je upotpunila torbom Birkin od krokodilske kože.

Jedan TV voditelj je tvrdio da će se ceremonija održati na imanju Kinta da Regaleira u Sintri u Portugalu, ali čini se da je imanje otvoreno za javnost ovog vikenda, što baca sumnju na te glasine.

1/6 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo Foto: Printsacreen / Instagram / patrickta, Printskrin/Instagram, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Ronaldo je ranije tvrdio da planira da se oženi posle ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, na kom je Portugal eliminisan u osmini finala od Španije.

Ronaldo je rekao Pirsu Morganu: „Nadam se da ću na svoje venčanje stići sa šampionskim trofejom.“